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Политика ,  
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Песков поддержал позицию Меликова по наказанию участников погромов

Песков поддержал позицию Меликова по наказанию участников погромов в Махачкале
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters )

Кремль поддерживает идею главы Дагестана Сергея Меликова о наказании некоторых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Меликов ранее заявил, что ответственность должны понести те, кто совершил «уголовные или административные правонарушения», например те, кто устраивал погромы и нападал на полицейских. В ситуации следует «объективно разобраться», добавил глава региона.

«Это глава региона, это его прерогатива. Собственно, он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Беспорядки в махачкалинском аэропорту произошли в ночь с 29 на 30 октября. В здание ворвалась толпа людей, которая намеревалась найти пассажиров прибывшего из Тель-Авива рейса. Затем они провались на взлетно-посадочную полосу.

В результате погрома пострадали 20 человек, среди них были полицейские. По данным посла Израиля в России Александра Бена Цви, граждан Израиля в числе раненых не было. Тех, кто прилетел в Махачкалу, эвакуировали оттуда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки) после случившегося. Были задержаны 80 человек.

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