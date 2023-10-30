В Кремле связали беспорядки в Дагестане с вмешательством извне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал беспорядки в Дагестане с вмешательством из-за рубежа.
«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Президент Владимир Путин со вчерашнего вечера получает доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова, рассказал представитель Кремля. При этом Песков не стал комментировать меры, которые могут быть приняты в отношении участников беспорядков в Махачкале. «Что касается митинга — дождемся сегодняшнего совещания», — сказал он.
Кремль анонсировал в понедельник вечером совещание Путина с премьер-министром Михаилом Мишустином, главами силового блока и руководителями палат парламента, на котором планируется обсудить «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».
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