В Кремле связали беспорядки в Дагестане с вмешательством извне

Вид на территорию международного аэропорта Махачкалы, где накануне прошла акция протеста (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал беспорядки в Дагестане с вмешательством из-за рубежа.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин со вчерашнего вечера получает доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова, рассказал представитель Кремля. При этом Песков не стал комментировать меры, которые могут быть приняты в отношении участников беспорядков в Махачкале. «Что касается митинга — дождемся сегодняшнего совещания», — сказал он.

Кремль анонсировал в понедельник вечером совещание Путина с премьер-министром Михаилом Мишустином, главами силового блока и руководителями палат парламента, на котором планируется обсудить «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

Материал дополняется

