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Против «Натали Турс» возбудили уголовное дело о мошенничестве
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Против «Натали Турс» возбудили уголовное дело о мошенничестве
Общество, 13:05
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Против «Натали Турс» возбудили уголовное дело о мошенничестве
В отношении должностных лиц туроператора «Натали Турс» возбудили уголовное дело о мошенничестве. Это стало итогом прокурорских проверок сообщений в СМИ о нарушении прав клиентов компании
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В отношении должностных лиц туроператора «Натали Турс» по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, прокуратура Центрального административного округа Москвы проверила появившуюся в СМИ информацию о массовых нарушениях прав граждан со стороны туроператора «Натали Турс» и ООО «Панорама Тур». Было установлено, что 5293 гражданина заплатили более 1 млн руб. за туруслуги, деньги поступили на ​расчетные счета компаний. «Договорные обязательства выполнены не были», — отметил представитель прокуратуры.

РБК обратился за комментариями к президенту «Натали Турс» Владимиру Воробьеву.

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В июле туроператор аннулировал все подтвержденные туры до 30 сентября из-за невозможности выполнить обязательства перед клиентами. Все туристы «Натали Турс», находившиеся за границей, смогли вернуться в Россию. Ассоциация туроператоров России (АТОР) тогда оценила нанесенный клиентам ущерб в более чем 1 млрд руб.

Однако в августе президент «Натали Турс» Владимир Воробьев утверждал, что компания сохраняет планы по возобновлению продаж с 1 октября. Позднее он уточнил: чтобы компания смогла «достойно вернуться», необходимы инвестиции в размере 700–800 млн руб.

По словам Воробьева, на 21 августа «Натали Турс» получила 12 тыс. претензий от клиентов. Он утверждал, что ​со 2 июля компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе выдает авиабилеты, которые были куплены ранее, и осуществляет визовую поддержку. Кроме того, туроператор выплатил по ранее оплаченным заявкам по 20 договорам около 3,5 млн руб.

В начале сентября Ростуризм исключил из Единого реестра туроператоров сведения о компаниях, работавших под брендом «Натали Турс», поскольку туроператор не смог выполнить обязательства по заключенным договорам. Из списка вычеркнули ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО «Туроператор «Натали Турс».

Авторы: Александра Федотова, Дмитрий Серков.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: «Натали Турс» , уголовное дело , Туризм
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