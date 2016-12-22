Глава «Натали Турс» объявил о аннулировании всех туров

В разговоре с РБК глава компании Владимир Воробьев заверил, что туроператор пока не приостанавливает свою деятельность

Владимир Воробьев (Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»)

Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Проблему Воробьев связал с тем, что «из-за негативной информации» компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами, и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания». Он уточнил, что имеет в виду информацию, которая «была на рынке», включая ту, что обнародовал сам туроператор.

«Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — добавил глава «Натали Турс».

В беседе с РБК Воробьев заверил, что туроператор пока не приостанавливает свою деятельность. В 13:00 мск, по словам Воробьева, руководство компании обсудит схему возврата клиентам средств за аннулированные туры. Детали этой схемы будут озвучены в 15:00 мск на пресс-конференции в офисе «Натали Турс».​

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Компания работает на российском рынке с 1992 года. Ранее Воробьев объявил о прекращении всех чартерных программ, сохранив программы с регулярными перевозками. Изначально в компании объясняли это низкими финансовыми показателями чартеров, однако позже глава туроператора признал, что это было вынужденной мерой, необходимой для сокращения убытков.

Финансовая ответственность «Натали Турс» застрахована на 50 млн руб. в «Ингосстрахе». РБК направил запрос в «Ингосстрах».