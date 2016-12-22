ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,60 62,82 EUR Нал. 74,17 73,31 USD Бирж. 63,26 +0,11 EUR Бирж. 73,62 +0,01 USD ЦБ. 63,22 +0,08 EUR ЦБ. 73,70 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6505,80 -131,62 IMOEX 2305,37 +0,16% RTSI 1148,13 +0,06% Brent 77,94 +1,23% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Глава «Натали Турс» объявил о аннулировании всех туров
Лента новостей
Глава «Натали Турс» объявил о аннулировании всех туров 12:01, Бизнес Как коррекция рынка цифровых денег связана с биткоин-фьючерсами 12:00, Крипто Игра на вылет: как с ЧМ-2018 выбывали самые богатые футболисты мира 11:59, Фотогалерея  Независимый топливный союз признал недолив бензина на АЗС 11:51, Общество 5 действий, которые запретят автомобилистам 11:48, Авто Двое раненых при стрельбе в шведском городе Эребру скончались 11:40, Общество 10 советов тем, кто хочет интересно провести время в Израиле 11:32, РБК и Минтуризма Израиля​ МЭР оценило эффект для экономики от повышения пенсионного возраста 11:27, Экономика 7 новых торговых форматов, которых пока нет в России 11:27, Потребрынок Обвиняемый в 60 убийствах не признал свою вину и отказался дать показания 11:24, Общество В руководстве министерств появятся заместители по цифровому развитию 11:16, Общество Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 11:15, Спецпроект РБК Спорт Ставка сработала: англичане сняли проклятье послематчевых пенальти 11:13, Спорт Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме 11:12, Общество Основатель Farfetch — «РБК Стиль»: «Систему офлайн-торговли нужно менять» 11:12, Стиль СМИ узнали о переходе игрока сборной Италии в «Манчестер Сити» за €55 млн 11:09, Спорт В победу России на чемпионате мира по футболу поверили 17% россиян 10:53, Общество Президента Боливии госпитализировали 10:51, Общество Голос Америки: VW Teramont против Ford Explorer 10:46, Авто Пиарщица «Леруа Мерлен» уволилась после скандала с постом в Facebook 10:42, Общество Прогнозы дня: празднования в США снизят объем торгов на всех рынках 10:36, Quote Стоимость криптовалюты Syscoin резко выросла на Binance в 2,4 млн раз 10:35, Крипто Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 10:29, Партнерский материал Депутат Рады обвинил Россию в краже украинской истории и названия 10:16, Общество В Москве бетономешалка протаранила девять автомобилей 09:48, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 09:43, Спецпроект РБК Спорт В московском метро собрали самые необычные вопросы от гостей ЧМ-2018 09:41, Общество Строительство моста на Сахалин займет пять лет 09:39, Экономика
Глава «Натали Турс» объявил о аннулировании всех туров
Бизнес, 12:01
0
Глава «Натали Турс» объявил о аннулировании всех туров
В разговоре с РБК глава компании Владимир Воробьев заверил, что туроператор пока не приостанавливает свою деятельность
Владимир Воробьев (Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»)

Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Проблему Воробьев связал с тем, что «из-за негативной информации» компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами, и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания». Он уточнил, что имеет в виду информацию, которая «была на рынке», включая ту, что обнародовал сам туроператор.

«Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — добавил глава «Натали Турс».

В беседе с РБК Воробьев заверил, что туроператор пока не приостанавливает свою деятельность. В 13:00 мск, по словам Воробьева, руководство компании обсудит схему возврата клиентам средств за аннулированные туры. Детали этой схемы будут озвучены в 15:00 мск на пресс-конференции в офисе «Натали Турс».​

Канули в лето: почему с рынка уходят старейшие туроператоры
Бизнес

Компания работает на российском рынке с 1992 года. Ранее Воробьев объявил о прекращении всех чартерных программ, сохранив программы с регулярными перевозками. Изначально в компании объясняли это низкими финансовыми показателями чартеров, однако позже глава туроператора признал, что это было вынужденной мерой, необходимой для сокращения убытков.

Финансовая ответственность «Натали Турс» застрахована на 50 млн руб. в «Ингосстрахе». РБК направил запрос в «Ингосстрах».

Авторы: Маргарита Девяткина, Сергей Соболев.
При участии: Елена Сухорукова.
Главное
Bank of America предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года Экономика
Материалы по теме
В Турции сообщили о проблемах с размещением клиентов «Натали Турс» Общество
«Натали Турс» отменила чартерные программы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter