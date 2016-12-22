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Ростуризм сообщил о возвращении в Россию пакетных клиентов «Натали Турс»
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Ростуризм сообщил о возвращении в Россию пакетных клиентов «Натали Турс»
Общество, 16:27
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Ростуризм сообщил о возвращении в Россию пакетных клиентов «Натали Турс»

В Россию вернулись все клиенты туроператора «Натали Турс», находившиеся за границей во время аннулирования всех туров компании, рассказал советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что вернулись именно клиенты, купившие у «Натали Турс» пакетные туры, а те, кто приобрел у туроператора билеты на регулярные авиарейсы, все еще остаются за границей.

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В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что около 5 тыс. туристов подали «Натали Турс» заявления о возврате денег за несостоявшиеся туры, сообщил ТАСС.

4 июля глава «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что все подтвержденные туры компании аннулированы. Он рассказал, что туроператор не может выполнять свои обязательства перед партнерами и те начали отключать обслуживание «Натали Турс». На следующий день компания начала выплачивать своим клиентам компенсации за несостоявшиеся поездки. На эти цели туроператор выделил 800 тыс. руб.

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В РСТ заявили, что  «Натали Турс» продала около 10 тыс. туров до 1 октября общей стоимостью $15 млн (950 млн руб.). Тюрина отметила, что у компании не хватит «финансовых гарантий» на выплаты пострадавшим клиентам.

20 июля проверкой соблюдения законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности в «Натали Турс» занялась прокуратура Москвы.

Теги: «Натали Турс» , Ростуризм
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