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Глава «Натали Турс» назвал сумму для возобновления деятельности компании
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Глава «Натали Турс» назвал сумму для возобновления деятельности компании
Бизнес, 15:06
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Глава «Натали Турс» назвал сумму для возобновления деятельности компании

Компании «Натали Турс» для возобновления деятельности необходимы инвестиции в 700–800 млн руб., заявил ​глава компании Владимир Воробьев на совещании в Ростуризме. Об этом сообщается на сайте Турпомощи.

По словам Воробьева, эти средства необходимы, чтобы компания смогла «достойно вернуться» на рынок в октябре и возобновить продажи туров.

На вопрос корреспондента РБК, сможет ли туроператор найти эти деньги, Воробьев ответил: «Надеюсь».

По словам Воробьева, на данный момент «Натали Турс» получила 12 тыс. претензий от своих клиентов. С 2 июля компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе выдает авиабилеты, которые были куплены ранее, и осуществляет визовую поддержку, Кроме того, компания выплатила денежные средства по ранее оплаченным заявкам по 20 договорам на сумму порядка 3,5 млн руб.

Глава «Натали Турс» объявил об аннулировании всех туров
Бизнес

В конце июня «Натали Турс» объявила о прекращении выполнения чартерных программ в Барселону, Анталью, Неаполь, Ираклион, Катанию и Римини. В начале июня туроператор объявил об аннулировании всех туров до 30 сентября, потому что не может выполнить обязательства перед клиентами. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ущерб оценили более чем в 1 млрд руб.​

14 августа в разговоре с РБК президент «Натали Турс» Владимир Воробьев сказал, что компания планирует возобновить продажи туров с 1 октября. По его словам, в настоящее время ищутся «деньги на рестарт».

Теги: «Натали Турс» , туроператор , Туризм
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