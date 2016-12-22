Глава «Натали Турс» назвал сумму для возобновления деятельности компании

Компании «Натали Турс» для возобновления деятельности необходимы инвестиции в 700–800 млн руб., заявил ​глава компании Владимир Воробьев на совещании в Ростуризме. Об этом сообщается на сайте Турпомощи.

По словам Воробьева, эти средства необходимы, чтобы компания смогла «достойно вернуться» на рынок в октябре и возобновить продажи туров.

На вопрос корреспондента РБК, сможет ли туроператор найти эти деньги, Воробьев ответил: «Надеюсь».

По словам Воробьева, на данный момент «Натали Турс» получила 12 тыс. претензий от своих клиентов. С 2 июля компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе выдает авиабилеты, которые были куплены ранее, и осуществляет визовую поддержку, Кроме того, компания выплатила денежные средства по ранее оплаченным заявкам по 20 договорам на сумму порядка 3,5 млн руб.

В конце июня «Натали Турс» объявила о прекращении выполнения чартерных программ в Барселону, Анталью, Неаполь, Ираклион, Катанию и Римини. В начале июня туроператор объявил об аннулировании всех туров до 30 сентября, потому что не может выполнить обязательства перед клиентами. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ущерб оценили более чем в 1 млрд руб.​



14 августа в разговоре с РБК президент «Натали Турс» Владимир Воробьев сказал, что компания планирует возобновить продажи туров с 1 октября. По его словам, в настоящее время ищутся «деньги на рестарт».