Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из Единого реестра туроператоров сведения о компании «Натали Турс». Соответствующий приказ ​главы ведомства Олега Сафронова опубликован (.doc) на сайте Ростуризма.

«Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Натали турс» («Natalie tours»)», — говорится в документе.

Так, из реестра вычеркнули ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО «Туроператор «Натали Турс». Решение об исключении Ростуризм принял из-за того, что «Натали Турс» не может выполнить все свои обязательства по заключенным договорам.

На запрос РБК в Ростуризме не ответили.

В июле в «Натали Турс» аннулировали все туры до 30 сентября из-за невозможности выполнить обязательства перед клиентами. Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила ущерб, понесенный клиентами из-за проблем у «Натали Турс» в более чем 1 млрд руб.

Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев в разговоре с РБК 14 августа рассказал, что компания планирует вновь начать продавать туры с 1 октября и сообщил, что ищет инвестиции для «рестарта». Позже на совещании в Ростуризме он заявил, что для возобновления деятельности «Натали Турс» необходимы 700–800 млн руб.