Оставшийся VIP-бизнес «Натали Турс» выкупил инвестор

Основатели «Натали Турс» расстались со своим последним активом в турбизнесе. У существовавшей в рамках группы компании New Travelers, которая по-прежнему может отправлять туристов за границу, появился новый владелец

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

​В среду, 12 сентября, у ООО «Центр туризма «Согласие» сменился собственник, следует из данных ЕГРЮЛ. Вместо Дениса Ярова владельцем общества стала Ксения Мостовская. Центр туризма «Согласие» — юрлицо туроператора New Travelers. Оно, как указано в Едином федеральном реестре туроператоров, может заниматься выездным туризмом. Ответственность «Согласия» застрахована в «Ингосстрахе» на 50 млн руб.

Сейчас сайт New Travelers не работает. Но раньше на нем была информация о том, что эта недавно созданная компания входит в группу «Натали Турс». О запуске самостоятельной компании, которая займется обслуживанием VIP-клиентов, в апреле этого года в интервью отраслевому изданию Hotline.Travel рассказывал президент «Натали Турс» Владимир Воробьев. Учредивший ООО «Центр туризма «Согласие» Денис Яров также выступает собственником и ООО «Панорама Тур», в последние два года основного юрлица «Натали Турс». При этом фактическим собственником туроператорской группы оставались ее основатели Наталья и Владимир Воробьевы.

У компании New Travelers появился новый инвестор, подтвердил Владимир Воробьев. Ксения Мостовская письменно ответила на вопросы РБК. Она отказалась уточнить сумму сделки, сославшись на конфиденциальность информации. Компания будет и дальше заниматься выездным туризмом, при этом в первые месяцы нового владельца будет консультировать Владимир Воробьев. До сих пор у Мостовской не было бизнеса в России, следует из данных базы СПАРК. «До этого я занималась ребенком и проводила много времени за границей», — сообщила Мостовская.

Таким образом, основатели «Натали Турс» лишились своего последнего действующего актива. 3 сентября Ростуризм исключил из реестра три компании, работавшие под этим брендом, — ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО «Туроператор «Натали Турс». Первые два отправляли клиентов за границу, последнее занималось внутренним туризмом. Ведомство приняло такое решение, поскольку туроператор уже несколько месяцев не мог исполнять свои обязательства по договорам.

О финансовых проблемах «Натали Турс» стало известно в конце июня. Сначала туроператор аннулировал в одностороннем порядке все туры с чартерной перевозкой, затем приостановил до октября все программы. По состоянию на 11 сентября «Ингострах», финансовый гарант всех трех переставших работать юрлиц, принял более 2,6 тыс. заявлений в интересах почти 6,4 тыс. пострадавших клиентов «Натали турс», сообщала Ассоциация туроператоров России. Летом на совещании в Ростуризме Воробьев говорил, что на восстановление деятельности «Натали Турс» необходимо 700–800 млн руб.