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Президент «Натали Турс» объяснил сообщение о приостановке деятельности
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Президент «Натали Турс» объяснил сообщение о приостановке деятельности
Бизнес, 11:21
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Президент «Натали Турс» объяснил сообщение о приостановке деятельности
В разговоре с РБК Владимир Воробьев объяснил, что информация о приостановке деятельности появилась на сайте компании из-за «человеческого фактора»
Владимир Воробьев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Президент туристической компании «Натали Турс» Владимир Воробьев опроверг сообщения о приостановке операционной деятельности фирмы. Информация об этом ранее была опубликована на сайте компании, а все остальные разделы сайта стали недоступны.

«Сделали некорректную заставку, сейчас исправили», — сообщил РБК Воробьев, добавив, что в компании «ошиблись с формулировкой». Он пояснил, что причиной стал «человеческий фактор». Президент «Натали Турс» также сказал, что после исправления на сайте будет опубликована информация от 4 июля об аннуляции туров и остановке продаж.

Воробьев сообщил РБК, что «Натали Турс» сохраняет планы по возобновлению продаж с 1 октября. «Не планируем останавливаться, ищу деньги на рестарт», — добавил он.

На 11:52 мск информация на сайте изменена не была.

В ассоциацию «Турпомощь» от «Натали Турс» никаких официальных заявлений не поступало, сообщил РБК глава «Турпомощи» Александр Осауленко. Он указал, что публикация на сайте не имеет никакой юридической силы, так как не указано, какое именно юрлицо приостанавливает деятельность.

РБК направил запрос в Ростуризм.

Каникулы «Натали»: что туроператор будет делать после остановки работы
Бизнес

30 июня «Панорама Тур» (основное юридическое лицо «Натали Турс») прекратила выполнение чартерных программ для туристов в Барселону, Анталью, Неаполь, Ираклион, Катанию и Римини. 4 июля компания объявила об аннулировании всех туров вплоть до 30 сентября. Тогда президент туроператора объяснил, что компания не может выполнять свои обязательства перед партнерами. Все пакетные клиенты компании, которые на момент объявления об аннулировании туров находились за рубежом, вернулись в Россию к 23 июля. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ущерб от ситуации с «Натали Турс» оценивали в сумму более 1 млрд руб.​

В базе Мосгорсуда есть информация о 228 исках против ООО «Панорама тур», поданных в суды общей юрисдикции Москвы с конца июня (в середине июня у клиентов «Натали Турс» появились первые проблемы с оплатой туроператором отелей). Из картотеки арбитражных дел следует, что с июля против ООО «Панорама тур» было подано 17 исков.

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Авторы: Елена Сухорукова, Маргарита Девяткина.
Теги: «Натали Турс» , Туризм , туроператор
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