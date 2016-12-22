В АТОР оценили ущерб клиентов «Натали Турс» более чем в 1 млрд руб.

Аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть свыше 30 тыс. человек, сумма полученного клиентами туроператора ущерба составляет 1,18 млрд руб., сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, до конца 2018 года в «Натали Турс» продали 14 тыс. путевок. В ассоциации подчеркнули, что таким образом число тех, чьи поездки отменили из-за аннуляции туров, может составить 30,8 тыс. человек. «Соответственно, объем ущерба может составить 1 млрд 183 млн руб.», — добавили в АТОР.
Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил об аннуляции всех туров 4 июля. По его словам, туроператор не смог выполнить обязательства перед партнерами и его начали отключать от обслуживания.
При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что до 1 октября туроператор продал примерно 10 тыс. туров, общая стоимость которых составляет 950 млн руб. Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила, что у «Натали Турс» не хватит средств на выплаты пострадавшим. В прокуратуре Москвы начали проверку компании на исполнение закона о защите прав потребителя и туристической деятельности.
Накануне, 23 июля, в Ростуризме заявили, что все клиенты туроператора, которые находились за границей в момент аннуляции туров, вернулись в Россию.