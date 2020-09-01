Сын погибшего в ДТП с Ефремовым запросил восемь лет тюрьмы для актера

Виталий Захаров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием автомобиля актера Михаила Ефремова, Виталий потребовал приговорить артиста к восьми годам лишения свободы. Об этом говорится в заявлении потерпевшего, которое во время судебного заседания зачитал его представитель Сергей Аверцев, передает ТАСС.

«Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее восьми лет», — зачитал Аверцев.

Также в заявлении сын Захарова потребовал, чтобы ему поступали уведомления об условиях исполнения приговора, если актера признают виновным: об отправке в колонию, взысканиях, поощрениях, об отпусках из места лишения свободы и об условно-досрочном освобождении, если оно произойдет.

Аверцев уточнил, что такое заявление вызвано поведением Ефремова, которому «его собственные эмоции важнее эмоций потерпевших».