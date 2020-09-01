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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым запросил восемь лет тюрьмы для актера

Виталий Захаров
Виталий Захаров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием автомобиля актера Михаила Ефремова, Виталий потребовал приговорить артиста к восьми годам лишения свободы. Об этом говорится в заявлении потерпевшего, которое во время судебного заседания зачитал его представитель Сергей Аверцев, передает ТАСС.

«Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее восьми лет», — зачитал Аверцев.

Также в заявлении сын Захарова потребовал, чтобы ему поступали уведомления об условиях исполнения приговора, если актера признают виновным: об отправке в колонию, взысканиях, поощрениях, об отпусках из места лишения свободы и об условно-досрочном освобождении, если оно произойдет.

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Аверцев уточнил, что такое заявление вызвано поведением Ефремова, которому «его собственные эмоции важнее эмоций потерпевших».

Авария с участием Ефремова произошла на Смоленкой площади в Москве 8 июня. Автомобиль актера на скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в котором находился курьер Сергей Захаров. Захаров позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Против актера возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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После аварии Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и пообещал помочь, чем сможет. Тогда он говорил, что «непростительно садиться по пьянке за руль». На первом заседании, отвечая признает ли он вину, Ефремов заявил, что не может этого сделать, поскольку ничего не помнит. Накануне он сказал, что первоначально признал вину «потому что с похмелья был нервным». Он также указывал, что видео с места аварии, на котором актер признал, что был за рулем в момент ДТП, было смонтировано.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, суд
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