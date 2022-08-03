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Число новых случаев COVID в Москве за сутки выросло почти в два раза

Оперштаб: в России зафиксировали 14 638 случаев COVID, госпитализированы 2 тыс. человек
В целом по России за сутки зарегистрировали 14,6 тыс. новых случаев COVID-19, госпитализированы 2038 человек
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве выявили 5720 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте оперативного штаба. Это почти в два раза больше, чем накануне — 2765 случаев.

Госпитализировали за сутки в столице 295 человек с COVID-19, умерли 12. Выздоровели 4465 заразившихся.

В целом по России за прошедшие сутки зарегистрировали 14 638 новых случаев COVID-19 (накануне было 9560, днем ранее — 10 824, а 31 июля — 12 498). Госпитализированы 2038 человек, умерли 43. Выздоровели 10 266.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

В России прошло пять волн роста заболеваемости коронавирусом. Последняя началась после первой декады января и достигла пика в феврале (19-го числа был зарегистрирован рекорд в 203,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки), после чего пошла на спад. Со второй половины июня суточный прирост колебался в районе 3 тыс., но через месяц вновь начал расти.

При этом в начале июля, когда число новых случаев еще не начало подниматься, Роспотребнадзор отменил в стране все действовавшие COVID-ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время, которые сохранялись в ряде регионов. В ведомстве отметили, что при ухудшении обстановки меры могут вернуть

Пока же на фоне нового возможного подъема заболеваемости Роспотребнадзор рекомендовал не забывать о мытье рук, регулярном проветривании помещений, а также советовал носить маски в общественных местах уязвимым категориям граждан.

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