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Пандемия коронавируса ,  
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

В первую тройку стран по числу подтвержденных случаев инфицирования входят США, Бразилия и Индия. Во всем мире от COVID-19 умерли более 687 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса
Фото: Eraldo Peres / AP
Фото: Eraldo Peres / AP

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса. По состоянию на 5:30 мск заболевание подтверждено у 18 млн 2 тыс. человек.

В США положительный тест на COVID-19 сдали более 4,6 млн человек. На втором месте по числу подтвержденных случаев инфицирования остается Бразилия (2,7 млн), на третьем — Индия (1,7 млн). Россия находится на четвертой строке (по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране выявили более 850 тыс. случаев, по данным университета — 849 тыс.). В первую пятерку также входит ЮАР, где заболели 511 тыс. человек.

Число умерших от коронавируса во всем мире, по данным университета, достигло 687,9 тыс. Больше всего смертей зафиксировано в Соединенных Штатах (154,8 тыс.), Бразилии (94 тыс.), Мексике (47 тыс.), Великобритании (46 тыс.) и Индии (37 тыс.).

В ВОЗ заявили о «затяжном характере» пандемии
Общество
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России, согласно данным штаба, с начала пандемии умерли 14 128 человек с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Позже глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация с COVID-19 «может быть охарактеризована как пандемия». По его словам, в конце июля по сравнению с предыдущим месяцем количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире удвоилось. 1 августа организация зафиксировала очередной рекорд по числу случаев заболевания COVID-19 за сутки — инфекцию выявили у 292 тыс. человек.

31 июля прошло заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, которое собралось уже четвертый раз по теме коронавируса. По его итогам участники отметили «ожидаемый затяжной характер» пандемии и подчеркнули важность мер по борьбе с вирусом на национальном, региональном и глобальном уровне.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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