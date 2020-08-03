Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса. По состоянию на 5:30 мск заболевание подтверждено у 18 млн 2 тыс. человек.
В США положительный тест на COVID-19 сдали более 4,6 млн человек. На втором месте по числу подтвержденных случаев инфицирования остается Бразилия (2,7 млн), на третьем — Индия (1,7 млн). Россия находится на четвертой строке (по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране выявили более 850 тыс. случаев, по данным университета — 849 тыс.). В первую пятерку также входит ЮАР, где заболели 511 тыс. человек.
Число умерших от коронавируса во всем мире, по данным университета, достигло 687,9 тыс. Больше всего смертей зафиксировано в Соединенных Штатах (154,8 тыс.), Бразилии (94 тыс.), Мексике (47 тыс.), Великобритании (46 тыс.) и Индии (37 тыс.).
В России, согласно данным штаба, с начала пандемии умерли 14 128 человек с COVID-19.