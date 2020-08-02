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Пандемия коронавируса ,  
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Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс.

За последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны. Суточный прирост заболевших составил 0,6%
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны. 28,8% (1 565 человек) от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,6%.

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Список регионов, где за минувшие сутки выявили наибольшее число заразившихся коронавирусом, выглядит следующим образом:

Москва — 664;
Свердловская область — 199;
Ханты-Мансийский автономный округ — 168;
Санкт-Петербург — 163;
Московская область — 157;
Нижегородская область — 146;
Иркутская область — 143;
Мурманская область — 137;
Красноярский край — 134;
Ростовская область — 131.

За сутки в России умерли 70 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 14 128 летальных исходов.

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

За минувшие сутки в России полностью выздоровели 3 649 человек. В общей сложности в стране излечились от коронавируса 650 173 человека. Под наблюдением врачей остаются более 252 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии было проведено более 28,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, включая 315 тыс. за последние сутки.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19
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