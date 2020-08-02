Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс.

За последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны. Суточный прирост заболевших составил 0,6%

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны. 28,8% (1 565 человек) от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,6%.

Список регионов, где за минувшие сутки выявили наибольшее число заразившихся коронавирусом, выглядит следующим образом:

Москва — 664;

Свердловская область — 199;

Ханты-Мансийский автономный округ — 168;

Санкт-Петербург — 163;

Московская область — 157;

Нижегородская область — 146;

Иркутская область — 143;

Мурманская область — 137;

Красноярский край — 134;

Ростовская область — 131.



За сутки в России умерли 70 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 14 128 летальных исходов.