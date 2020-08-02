Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс.
В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах страны. 28,8% (1 565 человек) от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,6%.
Список регионов, где за минувшие сутки выявили наибольшее число заразившихся коронавирусом, выглядит следующим образом:
Москва — 664;
Свердловская область — 199;
Ханты-Мансийский автономный округ — 168;
Санкт-Петербург — 163;
Московская область — 157;
Нижегородская область — 146;
Иркутская область — 143;
Мурманская область — 137;
Красноярский край — 134;
Ростовская область — 131.
За сутки в России умерли 70 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 14 128 летальных исходов.