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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили о «затяжном характере» пандемии

Эпидемия коронавируса все еще является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, заявили в ВОЗ. Накануне организация зафиксировала очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки — более 292 тыс. человек
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пандемия COVID-19 по-прежнему остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом говорится в заявлении чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Заседание комитета прошло 31 июля, по его итогам участники отметили «ожидаемый затяжной характер» пандемии и подчеркнули важность мер по борьбе с вирусом на национальном, региональном и глобальном уровне, указано в заявлении.

Комитет также подготовил рекомендации для ВОЗ. В их числе: поддерживать страны в противодействии распространению заболевания, содействовать ускорению научных исследований и расширению доступа к лекарственным препаратам и вакцинам по мере их появления.

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Общество
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Странам комитет рекомендовал поддерживать научные исследования, в том числе финансово, отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире и оказывать населению основные услуги в области здравоохранения, обеспечив соответствующие службы «финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами в необходимых объемах».

ВОЗ признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба в конце января. 11 марта глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация с COVID-19 «может быть охарактеризована как пандемия». Нынешнее заседание комитета ВОЗ по ЧС — четвертое. Следующее, как сообщили в организации, будет созвано через три месяца или ранее.

В конце июля Гебрейесус заявил, что за последние шесть недель количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире удвоилось и пандемия продолжает набирать обороты. 1 августа организация зафиксировала очередной рекорд по числу случаев заболевания COVID-19 за сутки — инфекцию выявили у 292 тыс. человек. Всего, по данным организации, количество подтвержденных случаев заболевания достигло 17,3 млн, число жертв составило 668 тыс.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире заразились свыше 17,6 млн человек, умерли 680 тыс. заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: ВОЗ, коронавирус
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