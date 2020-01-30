ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Объявление ЧС связано с желанием помочь странам со «слабой системой здравоохранения». При этом ВОЗ не увидела причин для ввода ограничений на путешествия и перевозку товаров. По последним данным, из-за вируса погибли 170 человек

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом говорится на странице организации в Twitter.

«Мы усердно работаем с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно быстрее справиться с этой вспышкой», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом ВОЗ не увидела причин для ввода международных ограничений на путешествия и перевозку товаров. Там отметили, что объявление ЧС связано с желанием помочь странам со «слабой системой здравоохранения». Китай принимает «экстраординарные меры» для борьбы с вирусом, скорость обнаружения вспышки властями страны и их открытость в этом вопросе «впечатляют», заверил Гебрейесус.

На экстренном заседании неделю назад, 23 января, организация отказалась объявлять ЧС из-за вспышки вируса, указав, что «существует надежда» на победу над болезнью в короткие сроки.