В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 с начала мая

В стране зарегистрировали 70 смертей от COVID-19. В последний раз суточное число умерших было меньше последний раз было 3 мая

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России было зафиксировано 70 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Это наименьшее число умерших от COVID-19 с 3 мая. Тогда жертвами эпидемии стали 58 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 12 случаев за сутки. На втором и третьем местах — Новосибирская и Свердловская области (шесть и пять смертей соответственно).

По четыре летальных исхода зарегистрировано в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тульской области. В двух российских регионах зафиксировали по три смерти, в восьми — по две, в 13 субъектах — по одной.

Общее количество смертельных исходов от коронавирусной инфекции в стране достигло 14 128. Днем ранее в России от COVID-19 умерли 95 человек.