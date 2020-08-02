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В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 с начала мая

В стране зарегистрировали 70 смертей от COVID-19. В последний раз суточное число умерших было меньше последний раз было 3 мая
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России было зафиксировано 70 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Это наименьшее число умерших от COVID-19 с 3 мая. Тогда жертвами эпидемии стали 58 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 12 случаев за сутки. На втором и третьем местах — Новосибирская и Свердловская области (шесть и пять смертей соответственно).

По четыре летальных исхода зарегистрировано в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тульской области. В двух российских регионах зафиксировали по три смерти, в восьми — по две, в 13 субъектах — по одной.

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс.
Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Общее количество смертельных исходов от коронавирусной инфекции в стране достигло 14 128. Днем ранее в России от COVID-19 умерли 95 человек.

На столицу приходится больше всего летальных случаев с начала эпидемии — 4485. Высокая смертность от COVID-19 ко 2 августа также наблюдается в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 2056;
  • Московская область — 1113;
  • Дагестан — 445;
  • Нижегородская область — 390;
  • Красноярский край — 331;
  • Свердловская область — 281;
  • Тульская область — 243;
  • Новосибирская область — 240.

На 2 августа количество заболевших в России превысило 850 тыс. человек — за сутки врачи выявили 5427 новых инфицированных. Москва остается лидером по числу новых носителей вируса — 761 человек за сутки.

Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ с 212 заболевшими и Московская области с 201 новым инфицированным.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Россия, жертвы
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