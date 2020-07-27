ВОЗ сообщила об удвоении числа заражений СOVID-19 в мире

Это изменение произошло за последние шесть недель. Заболели около 16 млн человек

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За последние шесть недель количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире примерно удвоилось, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По данным ВОЗ, количество заболевших людей составляет 15 785 641, из них умерли 640 016 человек. Однако из информации Университета Джонса Хопкинса следует, что количество зараженных уже превысило отметку 16 млн и составило 16 264 048, а умерли 648 966 человек. По данным Worldometer, заболевших и жертв пандемии еще больше — 16 447 334 человека заразились и 652 858 скончались.

«Это шестой раз, когда в соответствии с Международными медико-санитарными правилами объявляется глобальная чрезвычайная ситуация. Но она, пожалуй, самая тяжелая», — сказал Гебреисус.

Он также отметил, что пандемия продолжает набирать обороты, и добавил, что собирается вновь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе и пересмотреть оценку ситуации с коронавирусом.