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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила об удвоении числа заражений СOVID-19 в мире

Это изменение произошло за последние шесть недель. Заболели около 16 млн человек
Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images

За последние шесть недель количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире примерно удвоилось, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По данным ВОЗ, количество заболевших людей составляет 15 785 641, из них умерли 640 016 человек. Однако из информации Университета Джонса Хопкинса следует, что количество зараженных уже превысило отметку 16 млн и составило 16 264 048, а умерли 648 966 человек. По данным Worldometer, заболевших и жертв пандемии еще больше — 16 447 334 человека заразились и 652 858 скончались.

«Это шестой раз, когда в соответствии с Международными медико-санитарными правилами объявляется глобальная чрезвычайная ситуация. Но она, пожалуй, самая тяжелая», — сказал Гебреисус.

Он также отметил, что пандемия продолжает набирать обороты, и добавил, что собирается вновь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе и пересмотреть оценку ситуации с коронавирусом.

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Фото: James Ross / EPA / ТАСС

Гебреисус напомнил, что соблюдение простых мер предосторожности, таких как мытье рук и дистанцирование, является ключом к победе над пандемией. «Когда эти меры предосторожности соблюдаются, число случаев заболевания идет на убыль. Когда они не соблюдаются, число случаев растет», — подчеркнул он.

Видео

Глава ВОЗ также назвал страны, которые, по его мнению, смогли предотвратить масштабные вспышки заболевания: Камбоджа, Новая Зеландия, Таиланд, Руанда, Вьетнам, а также острова в Тихом океане и Карибском бассейне. Помимо этого, Канада, Китай, Германия и Южная Корея смогли справиться со всплесками заболеваемости и взять их под контроль, отметил Гебреисус.

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Фото: Linh Pham / Getty Images

В течение июля ВОЗ несколько раз фиксировала рекордное суточное число заразившихся коронавирусом. Последний раз максимум был зарегистрирован 25 июля, тогда в течение 24 часов инфекцию выявили у более 284 тыс. человек. Предыдущий рекорд организация объявила 18 июля, когда заболели 259,8 тыс. человек, а до этого — 17 июля (237,7 тыс.). Также суточные максимумы фиксировались 12 и 10 июля.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: ВОЗ, коронавирус
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