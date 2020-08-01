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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

За сутки в мире коронавирусом заразились более 292 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки было выявлено свыше 286 тыс. инфицированных.
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки 292 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных на ее сайте. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки, по данным ВОЗ, было выявлено более 286 тыс. зараженных.

Всего с начала пандемии, согласно информации организации, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812. По данным университета Джонса Хопкинса (обновляются в реальном времени), заразились 17,42 млн человек, умерли 675 545.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 июля
Общество

27 июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что за последние шесть недель количество выявленных случаев инфицирования в мире примерно удвоилось. Он отметил, что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, добавил Гебреисус.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Позднее глава ВОЗ связал резкий рост числа зараженных коронавирусом в ряде стран с беспечностью молодежи и несоблюдением мер защиты. «Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», — сказал он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В России число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии превысило 839,9 тыс. Всего в стране от коронавируса умерли 13 963 человека. Выздоровели более 638,4 тыс. человек.

Автор: Елена Чернышова
Теги: коронавирус, ВОЗ
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