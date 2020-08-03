Белорусские СМИ узнали о трудностях «боевиков ЧВК» с пересечением границы

По словам перевозчика, который доставил россиян в Минск, у пограничников вызвали вопросы их документы. Пересечь границу они не могли до тех пор, пока «кто-то не позвонил»

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У задержанных в Белоруссии россиян, которых власти республики считают сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, возникли трудности при пересечении границы. Об этом в эфире белорусского канала СТВ заявил Геннадий Кумпан, который перевозил их в Минск.

По словам мужчины, в середине июля ему поступил заказ от российской стороны на перевозку группы из 33 человек из Москвы в аэропорт Минска. Кумпан отметил, что из-за пандемии работа выполняется в два этапа: до границы людей довозит российский контрагент, далее их забирает белорусский перевозчик и отвозит в пункт назначения.

«В 19:00, по договоренности, 24 июля я приехал забрать эту группу, но группу не пропустила российская сторона», — заявил он. Мужчина утверждает, что вопросы у пограничников вызвали документы, которые не давали основания для пересечения границы. По словам Кумпана, вопрос решался практически до полуночи, «затем, как оказалось, кто-то позвонил, и их пропустили».

После этого россияне пересели в транспорт белорусского перевозчика и поехали в аэропорт. Как рассказал Кумпан, за час до прибытия пункт назначения изменился. «Нужно было ехать в гостиницу IBB», — заявил он.