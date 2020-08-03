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Белорусские СМИ узнали о трудностях «боевиков ЧВК» с пересечением границы

По словам перевозчика, который доставил россиян в Минск, у пограничников вызвали вопросы их документы. Пересечь границу они не могли до тех пор, пока «кто-то не позвонил»
Фото: AP
Фото: AP

У задержанных в Белоруссии россиян, которых власти республики считают сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, возникли трудности при пересечении границы. Об этом в эфире белорусского канала СТВ заявил Геннадий Кумпан, который перевозил их в Минск.

По словам мужчины, в середине июля ему поступил заказ от российской стороны на перевозку группы из 33 человек из Москвы в аэропорт Минска. Кумпан отметил, что из-за пандемии работа выполняется в два этапа: до границы людей довозит российский контрагент, далее их забирает белорусский перевозчик и отвозит в пункт назначения.

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«В 19:00, по договоренности, 24 июля я приехал забрать эту группу, но группу не пропустила российская сторона», — заявил он. Мужчина утверждает, что вопросы у пограничников вызвали документы, которые не давали основания для пересечения границы. По словам Кумпана, вопрос решался практически до полуночи, «затем, как оказалось, кто-то позвонил, и их пропустили».

После этого россияне пересели в транспорт белорусского перевозчика и поехали в аэропорт. Как рассказал Кумпан, за час до прибытия пункт назначения изменился. «Нужно было ехать в гостиницу IBB», — заявил он.

В сюжете телеканала также показали замначальника отдела по обслуживанию пассажиров службы сервиса авиакомпаний аэропорта Минска Светлану Самсикевич. По ее словам, на рейс в Стамбул на 25 июля были зарегистрированы 130 человек (именно в этот день россияне собирались вылететь в Турцию, рассказывал ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев), однако 33 пассажира не явились на борт самолета.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

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Группу россиян задержали в ночь на 29 июля. Минск заподозрил их в подготовке массовых беспорядков. По данным агентства БелТА, мужчины прибыли в республику «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Президентские выборы в стране состоятся 9 августа.

Кремль назвал эти утверждения инсинуациями, а российский МИД посоветовал белорусской стороне «прекратить нагнетание» перед выборами. В ведомстве заявили, что россияне следовали транзитом через Минск в Стамбул, но были вынуждены задержаться в республике.

По словам председателя Следственного комитета Белоруссии Ивана Носкевича, на допросе задержанные дали противоречивые показания. О намерении вылететь в Стамбул заявила только половина группы, остальные назвали в качестве места назначения другие страны, утверждает он. В СК считают, что мужчины приобрели билеты в Стамбул в рамках подготовки своего алиби.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, задержание
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