СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян

Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что ранее задержанные в стране россияне были арестованы. Он также сообщил о том, что они давали противоречивые показания во время допросов, передает БелТА.

«В ходе допросов они дают самые противоречивые показания», — заявил он. Глава ведомства пояснил, что меньше половины россиян сказали, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул. Некоторые сообщили другие страны в качестве места назначения.

«Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно также разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии», — уточнил Носкевич.

Помимо этого, следователи изучили переписку группы задержанных, из которой стало известно, что россиянам «была дана команда уничтожить» распечатанные электронные билеты на вылет из Минска 25 июля, говорится в сообщении белорусского агентства.