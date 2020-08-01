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СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян

Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что ранее задержанные в стране россияне были арестованы. Он также сообщил о том, что они давали противоречивые показания во время допросов, передает БелТА.

«В ходе допросов они дают самые противоречивые показания», — заявил он. Глава ведомства пояснил, что меньше половины россиян сказали, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул. Некоторые сообщили другие страны в качестве места назначения.

«Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно также разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии», — уточнил Носкевич.

Помимо этого, следователи изучили переписку группы задержанных, из которой стало известно, что россиянам «была дана команда уничтожить» распечатанные электронные билеты на вылет из Минска 25 июля, говорится в сообщении белорусского агентства.

Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии
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Владимир Путин на&nbsp;совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)

29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, причастные, по мнению Минска, к ЧВК Вагнера. Минск заподозрил их в подготовке массовых беспорядков. По данным агентства БелТА, мужчины прибыли в республику «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В стране 9 августа намечены президентские выборы.

В российском МИДе заявили, что россияне следовали транзитом через Минск в Стамбул, но им пришлось задержаться в республике из-за логистических вопросов. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Россия могла направлять кого-либо в Белоруссию для дестабилизации обстановки в стране.

Теги: ЧВК Вагнер, Белоруссия, задержания
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