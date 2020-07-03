Глава Минздрава назвал подтвержденное число умерших от COVID-19 врачей

По словам Михаила Мурашко, наиболее верную информацию о числе погибших дают данные о произведенных страховых выплатах. В конце мая в Минздраве сообщали о более 100 умерших из-за COVID-19 медиках

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Врачи, работающие с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентами, идут на повышенный риск, за который предусмотрены прибавки к зарплате и страховые выплаты. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Отвечая на вопрос о том, сколько же медиков умерло от COVID-19, глава Минздрава сказал, что наиболее верную информацию об этом дает число страховых выплат.

«Самая верная, проверенная информация — это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты. Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование», — сказал Мурашко.

О начале проведения Фондом социального страхования выплат заразившимся COVID-19 медикам Минздрав сообщил 24 мая. Семьям погибшим в результате заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей медиков полагается выплата в размере более 2,75 млн руб.

В конце мая директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова сообщила, что ведомство ведет список медиков, умерших от COVID-19. На тот момент в список был включен 101 человек.