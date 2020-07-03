Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 02 июл, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 02 июл, 12:50
Какие ошибки допускают девелоперы при реализации жилых проектов Недвижимость, 12:10 ФСБ показала видео задержания сторонников халифата на Северном Кавказе Общество, 12:09 Глава Минздрава назвал подтвержденное число умерших от COVID-19 врачей Общество, 12:03 Китайский сервис по заказу такси Didi начнет работать с цифровым юанем Крипто, 12:02 В ГИБДД посчитали количество ДТП во время пандемии Авто, 12:01 Полотер на каждый день: ждать ли нам массового внедрения роботов в быт Индустрия 4.0, 12:00  В школах России начался отложенный из-за коронавируса ЕГЭ. Фоторепортаж Общество, 12:00  Правозащитники вычислили «индекс запрета пыток» для постсоветских стран Общество, 12:00 Как решить проблему закрывающих документов для командировок РБК и Smartway, 11:57 Как украшения из бисера стали главным Instagram-трендом 2020 года Стиль, 11:57 СК завел дело о нецелевой трате 46 млн руб. в институте МВД в Подмосковье Общество, 11:53 «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч чемпионата России Спорт, 11:51 Плюсы и минусы активных и пассивных инвестиционных стратегий Партнерский материал, 11:48 ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию Политика, 11:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Минздрава назвал подтвержденное число умерших от COVID-19 врачей

По словам Михаила Мурашко, наиболее верную информацию о числе погибших дают данные о произведенных страховых выплатах. В конце мая в Минздраве сообщали о более 100 умерших из-за COVID-19 медиках
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Врачи, работающие с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентами, идут на повышенный риск, за который предусмотрены прибавки к зарплате и страховые выплаты. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Отвечая на вопрос о том, сколько же медиков умерло от COVID-19, глава Минздрава сказал, что наиболее верную информацию об этом дает число страховых выплат.

«Самая верная, проверенная информация — это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты. Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование», — сказал Мурашко.

О начале проведения Фондом социального страхования выплат заразившимся COVID-19 медикам Минздрав сообщил 24 мая. Семьям погибшим в результате заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей медиков полагается выплата в размере более 2,75 млн руб.

В конце мая директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова сообщила, что ведомство ведет список медиков, умерших от COVID-19. На тот момент в список был включен 101 человек.

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Общество
Народный мемориал в память об умерших из-за коронавируса медицинских работниках в Санкт-Петербурге

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что показатели смертности среди медиков во время пандемии коронавируса COVID-19 практически не отличаются от других периодов. «Мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем», — отметила глава ведомства.

18 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что из-за COVID-19 в России погибли 489 медиков. Проект «Список памяти», запущенный по инициативе самих медиков, оценивает число погибших (по данным на 3 июля) в 526 человек, однако на абсолютную точность данных не претендует. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснял РБК, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Минздрав, Михаил Мурашко
Материалы по теме
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Общество
Попова сравнила показатели смертности медиков до и во время пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter