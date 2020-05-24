Минздрав сообщил о выдаче страховых выплат медикам из-за COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Фонд социального страхования (ФСС) будет производить выплаты медикам и водителям машин скорой помощи, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

В министерстве отметили, что при нетрудоспособности из-за заболевания, вызванного инфекцией, медики получают единовременную выплату по 68 811 руб. Коронавирус у медработников должны подтвердить лабораторно.

Медицинские организации, установившие факт заражения, а также руководство медучреждений, где работают заболевшие медики, должны незамедлительно уведомлять ФССП.

Работодатель должен создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения, к работе которой привлекаются специалисты фонда, рассказали в Минздраве. Комиссия должна установить, заразился ли медик на работе или при других обстоятельствах.