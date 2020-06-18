В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
В России почти 500 медиков умерли из-за коронавируса. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила во время онлайн-конференции, передает ТАСС.
«К сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 [человек] — это медицинские работники», — сказала Самойлова.
Минздрав 26 мая сообщил, что ведет список умерших медицинских работников, на тот момент в нем был зарегистрирован 101 человек. «Медиазона» 19 мая со ссылкой на проект «Список памяти» сообщала о смерти как минимум 186 медиков.
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