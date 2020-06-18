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В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что из 7,5 тыс. умерших в России 489 человек — медицинские работники. Минздрав в конце мая сообщил о 101 умершем медике
Народный мемориал в память об умерших из-за коронавируса медицинских работниках в Санкт-Петербурге
Народный мемориал в память об умерших из-за коронавируса медицинских работниках в Санкт-Петербурге (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

В России почти 500 медиков умерли из-за коронавируса. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила во время онлайн-конференции, передает ТАСС.

«К сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 [человек] — это медицинские работники», — сказала Самойлова.

Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
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Народный мемориал в память об умерших из-за коронавируса медицинских работниках в Санкт-Петербурге

Минздрав 26 мая сообщил, что ведет список умерших медицинских работников, на тот момент в нем был зарегистрирован 101 человек. «Медиазона» 19 мая со ссылкой на проект «Список памяти» сообщала о смерти как минимум 186 медиков.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Этот проект запустили российские врачи из разных регионов. В списке публикуются данные о медиках, заразившихся во время работы с зараженными коронавирусом, а также о тех, кто умер в результате заболевания. По данным на 18 июня, в нем приводится информации о 444 людях. Один из создателей списка, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснял РБК, что проект не является статистикой. «Это больше про память», — говорил Эрлих.

Теги: коронавирус, врачи, COVID-19
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