Икону «Троица» установили в храме Христа Спасителя
Икону XV века «Троица», написанную Андреем Рублёвым, установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя, она будет там находиться до 18 июня, сообщила пресс-служба Минкультуры.
«В храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника. За иконой в соборе будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи. Подойти к «Святой Троице» можно ежедневно с 10:00 до 19:00», — сказано в сообщении.
Иконку транспортировали на специальных автомобилях с мерами безопасности. через две недели ее направят на плановую реставрацию.
Третьяковская галерея подчеркнула, что «Троицу» необходимо будет вернуть в музей не позднее 19 июня в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи музея.
Контролирующий работу систем капсулы для «Троицы» работает круглосуточно, в ней поддерживается влажность на уровне 55%, а для сохранности иконца выдвигаются условия, аналогичные музейным, сообщили «РИА Новости» в Третьяковке.
Икона прежде находилась в Третьяковской галерее, передать ее РПЦ решил президент Владимир Путин. Экспертное сообщество призвало оставить икону в музее, чтобы сохранить ее в целостности. В протоколе экспертного совета при Третьяковской галерии говорилось, что «Троица» не подлежит выдаче к 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». Ученые подчеркнули, что она находится в процессе неотложной реставрации. Кремль, комментируя обращения, заявил, что схема передачи уже согласована.
Леонид Калинин, председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации, которого патриарх Кирилл отстранил от должности из-за «воспрепятствования» передаче иконы, в беседе с РБК указывал, что для «Троицы» не было подготовлено специальное защитное обрамление (киот), также сохранности иконы могут помешать поставленные в храме кондиционеры.
Икона пробудет в храме год.