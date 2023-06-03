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РПЦ и реституция ,  
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Икону «Троица» установили в храме Христа Спасителя

Минкультуры: икону Рублёва «Троица» установили в храме Христа Спасителя
«Троица» будет доступна для посещения в храме две недели, после чего ее направят на реставрацию. Решение о передаче иконы РПЦ вызвало критику экспертного сообщества из-за риска повреждения реликвии
Фото: mincultrussia / Telegram
Фото: mincultrussia / Telegram

Икону XV века «Троица», написанную Андреем Рублёвым, установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя, она будет там находиться до 18 июня, сообщила пресс-служба Минкультуры.

«В храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника. За иконой в соборе будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи. Подойти к «Святой Троице» можно ежедневно с 10:00 до 19:00», — сказано в сообщении.

Иконку транспортировали на специальных автомобилях с мерами безопасности. через две недели ее направят на плановую реставрацию.

Третьяковская галерея подчеркнула, что «Троицу» необходимо будет вернуть в музей не позднее 19 июня в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи музея.

Контролирующий работу систем капсулы для «Троицы» работает круглосуточно, в ней поддерживается влажность на уровне 55%, а для сохранности иконца выдвигаются условия, аналогичные музейным, сообщили «РИА Новости» в Третьяковке.

Икона прежде находилась в Третьяковской галерее, передать ее РПЦ решил президент Владимир Путин. Экспертное сообщество призвало оставить икону в музее, чтобы сохранить ее в целостности. В протоколе экспертного совета при Третьяковской галерии говорилось, что «Троица» не подлежит выдаче к 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». Ученые подчеркнули, что она находится в процессе неотложной реставрации. Кремль, комментируя обращения, заявил, что схема передачи уже согласована.

Леонид Калинин, председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации, которого патриарх Кирилл отстранил от должности из-за «воспрепятствования» передаче иконы, в беседе с РБК указывал, что для «Троицы» не было подготовлено специальное защитное обрамление (киот), также сохранности иконы могут помешать поставленные в храме кондиционеры.

Икона пробудет в храме год.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Троица храм Христа Спасителя РПЦ
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