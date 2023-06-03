Патриарх сообщил, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год

В Минкультуры до этого говорили, что икона пробудет в храме две недели, после чего ее направят на реставрацию. При этом в РПЦ, объявляя о передаче «Троицы», уже заявляли, что она будет выставлена в храме в течение года

Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Патриарх Кирилл сообщил, что икона «Святая Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, передает ТАСС.

Ранее в Минкультуры говорили, что в храме икона останется на две недели, после чего ее направят на реставрацию.

«Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место», — сказал патриарх после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

В РПЦ, сообщая о передаче иконы по решению президента Владимира Путина в середине мая, уже говорили, что она пробудет в храме Христа Спасителя год, и затем отправится в Троице-Сергиеву лавру. Экспертный совет Третьяковской галереи, где находится икона, выступил против перемещения образа из-за рисков, связанных с его состоянием.

После этого в Минкультуры заявляли, что в храме икона пробудет две недели, после чего ей «предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов». В ведомстве пообещали обеспечить сохранность иконы во время перевозки и пребывания в ХХС всеми необходимыми средствами.

Леонид Калинин, председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации, которого патриарх Кирилл отстранил от должности из-за «воспрепятствования» передаче иконы, в разговоре с РБК отмечал, что для нее не было подготовлено специальное защитное обрамление (киот), также сохранности иконы могут помешать поставленные в храме кондиционеры.

Калинин утверждал, что эти вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем в рамках сотрудничества, а не конфликта.

Источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией, сообщал, что «Троица» будет храниться в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности.