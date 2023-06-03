Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Анкару затопило после ливня в день инаугурации Эрдогана. Видео Общество, 20:14
ПСЖ объявил об уходе Месси Спорт, 20:12
«Зенит» продлил контракт с основным голкипером Спорт, 20:04
В Воронеже обрушилась опора Каменного моста Общество, 19:59
Патриарх сообщил, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год Общество, 19:51
Семак повторил рекорд «Зенита» по победам в качестве тренера Спорт, 19:29
Володин передал Эрдогану привет от Путина Политика, 19:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Власти Запорожья сообщили о взрывах в Мелитополе и Бердянске Политика, 19:05
Три российские теннисистки вышли в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 19:04
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:04
«Факел» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ Спорт, 18:59
«Крылья» победили «Спартак» и сохранили прописку в РПЛ Спорт, 18:59
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии Спорт, 18:58
ЦСКА завоевал первые за пять лет медали чемпионата России по футболу Спорт, 18:55
РПЦ и реституция ,  
0 

Патриарх сообщил, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год

Патриарх Кирилл: икона «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год вместо двух недель
В Минкультуры до этого говорили, что икона пробудет в храме две недели, после чего ее направят на реставрацию. При этом в РПЦ, объявляя о передаче «Троицы», уже заявляли, что она будет выставлена в храме в течение года
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Патриарх Кирилл сообщил, что икона «Святая Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, передает ТАСС.

Ранее в Минкультуры говорили, что в храме икона останется на две недели, после чего ее направят на реставрацию.

«Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место», — сказал патриарх после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

В РПЦ, сообщая о передаче иконы по решению президента Владимира Путина в середине мая, уже говорили, что она пробудет в храме Христа Спасителя год, и затем отправится в Троице-Сергиеву лавру. Экспертный совет Третьяковской галереи, где находится икона, выступил против перемещения образа из-за рисков, связанных с его состоянием.

После этого в Минкультуры заявляли, что в храме икона пробудет две недели, после чего ей «предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов». В ведомстве пообещали обеспечить сохранность иконы во время перевозки и пребывания в ХХС всеми необходимыми средствами.

Леонид Калинин, председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации, которого патриарх Кирилл отстранил от должности из-за «воспрепятствования» передаче иконы, в разговоре с РБК отмечал, что для нее не было подготовлено специальное защитное обрамление (киот), также сохранности иконы могут помешать поставленные в храме кондиционеры.

Читайте на РБК Pro
Директор скрыл от налоговой имущество: что будет, когда его «поймают»
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
Что будут делать люди в эпоху сверхразвитого ИИ — разбор The Economist
Подчиненные без сил: как управленцы неосознанно крадут у команды ресурсы

Калинин утверждал, что эти вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем в рамках сотрудничества, а не конфликта.

Источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией, сообщал, что «Троица» будет храниться в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Троица храм Христа Спасителя патриарх Кирилл
Материалы по теме
В РПЦ сообщили, кто будет охранять «Троицу» в храме Христа Спасителя
Общество
Патриарх заменил отстраненного из-за «Троицы» главу совета по искусству
Общество
«Троица» станет доступна для поклонения после литургии патриарха Кирилла
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter