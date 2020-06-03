Путин возмутился словами красноярского губернатора «доклад закончен»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 13:54
Страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей «Роскосмоса» Общество, 17:46 Помощник Диего Симеоне объявил об уходе из «Атлетико» Спорт, 17:31 Трамп назвал приглашение Путина на G7 требованием здравого смысла Политика, 17:19 По делу о разливе топлива в Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ Общество, 17:13 Путин обратился к главе НТЭК словами «у вас все в порядке со здоровьем?» Общество, 17:11 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 17:09 Маршмеллоу-тест: как стартапу мотивировать сотрудников опционами Pro, 17:02 Производители удобрений попросили правительство сдержать рост цен на газ Бизнес, 16:58 Капитан сборной России по баскетболу покинул «Локомотив-Кубань» Спорт, 16:56 Непродовольственный ритейл: новые решения во время пандемии. Онлайн РБК и Центр поддержки экономики, 16:55 Защита экс-полицейского обжалует приговор по делу об изнасиловании в Уфе Общество, 16:51 Путин попросил разобраться с информированием о ЧП в Норильске Общество, 16:38 Акции «Норникеля» упали на 1% после cовещания Путина по разливу топлива Quote, 16:37 Зумеры в Поднебесной: дети семей «одного ребенка» Совместный проект, 16:30
Политика ,  
0 

Путин возмутился словами красноярского губернатора «доклад закончен»

Когда губернатор Александр Усс попытался вновь взять слово, президент его оборвал
Норникель GMKN ₽22 098 -0,55% Купить
Совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
Совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президента Владимира Путина возмутило отсутствие в докладе губернатора Александра Усса перечня конкретных мер, принятых для ликвидации последствий аварии в Норильске. Прорыв резервуара с дизельным топливом произошел в Норильске в пятницу, 29 мая, в результате проседания фундамента и отрыва днища емкости с топливом объемом 30 тыс. т.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на видеоконференции доложил президенту, что власти региона отреагировали на эту ситуацию только 31 мая. По его словам, реальную картину произошедшего выяснили после появления сообщений в социальных сетях. Непосредственно после аварии поступила информация о том, что на территории Надеждинского металлургического комбината произошло загорание легкового автомобиля. Только на следующий день поступила информация о возможной разгерметизации емкости.

«Что значит доклад закончен? Делать-то что? — спросил президент после окончания речи губернатора. — Вы же губернатор».

Появилось фото загрязнения реки после ЧП на ТЭЦ в Норильске
Общество

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Норильск, разлив, дизтопливо
Материалы по теме
Путин решил объявить федеральную ЧС из-за разлива топлива в Норильске
Общество
Путин потребовал от главы МЧС доклада после разлива топлива в Норильске
Общество
Появилось фото загрязнения реки после ЧП на ТЭЦ в Норильске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter