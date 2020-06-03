Путин возмутился словами красноярского губернатора «доклад закончен»

Когда губернатор Александр Усс попытался вновь взять слово, президент его оборвал

Совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президента Владимира Путина возмутило отсутствие в докладе губернатора Александра Усса перечня конкретных мер, принятых для ликвидации последствий аварии в Норильске. Прорыв резервуара с дизельным топливом произошел в Норильске в пятницу, 29 мая, в результате проседания фундамента и отрыва днища емкости с топливом объемом 30 тыс. т.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на видеоконференции доложил президенту, что власти региона отреагировали на эту ситуацию только 31 мая. По его словам, реальную картину произошедшего выяснили после появления сообщений в социальных сетях. Непосредственно после аварии поступила информация о том, что на территории Надеждинского металлургического комбината произошло загорание легкового автомобиля. Только на следующий день поступила информация о возможной разгерметизации емкости.

«Что значит доклад закончен? Делать-то что? — спросил президент после окончания речи губернатора. — Вы же губернатор».