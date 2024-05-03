Блогер Настя Ивлеева: «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте»

Ивлеева словами «не в то время, не в том месте» оценила «голую вечеринку»

Ивлеева считает, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте». По ее словам, после скандала она ушла «в режим тишины», чтобы «поправить свое состояние», а день рождения встретила в Донбассе

Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Блогер Анастасия Ивлеева назвала мероприятием «не в то время, не в том месте» скандальную вечеринку Almost Naked («Почти голый»), которая прошла в конце декабря в московском клубе «Мутабор». С таким заявлением она выступила в интервью на YouTube-канале «Лука Ебков».

«Мне бы хотелось ответить коротко. Это было мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте», — сказала она. По словам Ивлеевой, после скандала вокруг «голой вечеринки» она «приняла решение уйти в режим тишины», чтобы «как минимум, поправить свое психологическое и ментальное состояние». «Я слушала внимательно то, что происходит вокруг, что говорят, какие аргументы, какие доводы приводят ко всему прочему», — рассказала блогер.

За последние четыре месяца она назвала самым волнительным для себя событием изменение «инфополя» и отметила, что ее действия в этот период были продиктованы исключительно личной инициативой.

Также блогер рассказала о поездке в новые регионы России в свой день рождения 8 марта. На вопрос о том, почему это событие не афишировали, она заявила, что «Донбасс — это не прачечная», а этап переосмысления является для нее «интимным моментом». По словам Ивлеевой, ей необходимо было «выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают». Блогер уточнила, что посетила несколько «городов и пригородов», в частности Мариуполь.

«Голая вечеринка» Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря 2023 года. Ее участники посетили это мероприятие в полуобнаженных или прозрачных костюмах. Фотографии оттуда вызвали широкий общественный резонанс. В частности, Роскомнадзор нашел на снимках признаки «пропаганды ЛГБТ» («движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Президент России Владимир Путин в январе отмечал разные ценности военнослужащих в зоне боевых действий и тех, кто «прыгает без штанов на каких-нибудь мероприятиях».

На фоне скандала участники «голой вечеринки» сообщали об отмене их концертов в российских городах. Они и Ивлеева публиковали видеозаписи с извинениями за произошедшее. За проведение этого мероприятия блогера оштрафовали на 100 тыс. руб., от сотрудничества с ней отказалась компания МТС. К Ивлеевой и «Мутабору» также было подано несколько исков.

В частности, в апреле в отношении Ивлеевой рассматривался иск о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Поводом стали ее посты в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), в которых усмотрели негативное отношение к военной операции. Ивлеева не признала вину, но удалила все публикации в Instagram. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.