 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала в ДНР

Киркоров опубликовал фото из концертного зала в Горловке в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: fkirkorov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Народный артист России Филипп Киркоров после поездки в ДНР опубликовал фото из концертного зала «Шахтер» в Горловке.

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит «Атлантида». Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я», — написал артист под фото в соцсети Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Киркоров приехал в Горловку 13 февраля. Там он встретился с участниками военной операции на Украине, которые находятся на лечении в одном из госпиталей, и выступил перед ними. Также артист привез гуманитарную помощь и подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра, а также пообещал оплатить протезы трем бойцам, писал телеграм-канал Mash.

Лолита в ответ на отмену юбилейных концертов пообещала восстановить храм
Общество

В декабре 2023 года Киркоров стал участником скандала после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой. Гости мероприятия, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду.

Кадры с вечеринки попали в интернет и вызвали широкий резонанс, после чего Роскомнадзор нашел на них признаки «пропаганды ЛГБТ» (движение признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России).

Киркорова и других артистов стали вырезать из телевизионных шоу и убирать с рекламных постеров. Артист извинился за участие в мероприятии.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Теги
Персоны
Филипп Киркоров ДНР Украина Горловка
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Материалы по теме
Киркоров приехал в ДНР
Политика
Представитель Киркорова опровергла арест его счетов
Общество
Киркоров пожертвует гонорар с «Новогодней Маски» жителям Белгорода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 17:00
Sigma Projects — о форматах сервисных апартаментов и их перспективах Недвижимость, 18:40
Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала в ДНР Политика, 18:38
Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах Политика, 18:35
Военная операция на Украине. Карта на 14 февраля Политика, 18:32
Валиева не примет участия в весеннем туре команды Тутберидзе по России Спорт, 18:29
Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников 1 сентября Политика, 18:27
Уникальная траектория: какой будет электроника через 10 лет Тренды, 18:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин призвал избавить систему физкультуры и спорта от коммерциализации Спорт, 18:18
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 18:10
В Белоруссии назвали очевидным отказ Канады выдать России ветерана СС Политика, 18:09
В Минспорте назвали возможное число участников Олимпиады-2024 от России Спорт, 17:56
В Энергодаре прозвучали два взрыва Политика, 17:52
МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина Спорт, 17:51
Погранслужба США отчиталась о сокращении на 50% числа арестов на границе Политика, 17:49