Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала в ДНР

Киркоров опубликовал фото из концертного зала в Горловке в ДНР

Филипп Киркоров (Фото: fkirkorov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Народный артист России Филипп Киркоров после поездки в ДНР опубликовал фото из концертного зала «Шахтер» в Горловке.

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит «Атлантида». Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я», — написал артист под фото в соцсети Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Киркоров приехал в Горловку 13 февраля. Там он встретился с участниками военной операции на Украине, которые находятся на лечении в одном из госпиталей, и выступил перед ними. Также артист привез гуманитарную помощь и подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра, а также пообещал оплатить протезы трем бойцам, писал телеграм-канал Mash.

В декабре 2023 года Киркоров стал участником скандала после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой. Гости мероприятия, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду.

Кадры с вечеринки попали в интернет и вызвали широкий резонанс, после чего Роскомнадзор нашел на них признаки «пропаганды ЛГБТ» (движение признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России).

Киркорова и других артистов стали вырезать из телевизионных шоу и убирать с рекламных постеров. Артист извинился за участие в мероприятии.