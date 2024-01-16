Путин заявил о разных ценностях военных и тех, кто «прыгает без штанов»

У вернувшиеся со спецоперации многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому, «уже не будешь прыгать без штанов», заявил Путин. Ранее суд приостановил работу клуба «Мутабор», где состоялась «голая вечеринка» Ивлеевой

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Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований заметил, что те, кто прошел военные действия, не будут участвовать в мероприятиях «без штанов».

«Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», — сказал глава государства.

В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «Почти голая вечеринка». Мероприятие организовала видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Среди гостей были журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, Филипп Киркоров, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие. Некоторые из них появились в полуобнаженных или прозрачных костюмах, снимки попали в интернет и вызвали скандал. Роскомнадзор нашел на фотографиях признаки «пропаганды ЛГБТ».

В декабре 2022 года Путин подписал закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России), педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Нарушение запрета на «ЛГБТ-пропаганду» предусматривает штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, а также до 5 млн руб. для юридических лиц.

Суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 дней по статье о нарушении санитарных норм. Протокол о нарушении норм был составлен Роспотребнадзором. Как уточняет «РИА Новости», поводом стало присутствие в клубе инфицированного больного. Ведомство вычислило его личность по кассовому чеку за пиво, купленное по банковской карте.

С последствиями вечеринки столкнулись и некоторые ее участники. Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. Суд решил, что «в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка», звучала нецензурная брань в общественном месте, происходила «пропаганда» нетрадиционных сексуальных отношений, а гости находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде».

Рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), пришедшего в образе солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса с носком Balenciaga на пенисе, арестовали на 15 суток. После отбытия ареста его арестовали повторно на десять суток, а затем вручили повестку в военкомат. Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Дима Билан опубликовали видеозаписи с извинениями, у некоторых артистов отменили выступления, их появление на новогодних телеэфирах сократили.

«Куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой, это их личное дело», — комментировала скандал Собчак.