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Военная операция на Украине ,  
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Настя Ивлеева удалила все публикации в Instagram

Блогер Настя Ивлеева удалила все посты в своем Instagram
Сюжет
Военная операция на Украине

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева удалила все публикации в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), убедился корреспондент РБК. В соцсети у нее 17,9 млн подписчиков.

В конце апреля Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, это максимальное наказание по статье. Поводом стали посты в Instagram, где блогер, по мнению суда, негативно отзывалась о военной операции на Украине. Адвокат телеведущей Калой Ахильгов сообщил, что она не признает вину. Сама Ивлеева не пришла на заседание.

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

По информации телеграм-канала Shot, поводом могли стать посты Ивлеевой от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram, в которых блогер высказывалась против проведения военной операции. После «голой вечеринки», которая прошла в декабре 2023 года, Ивлеева скрыла свои публикации в соцсетях, но через несколько дней вернула их в ленту, заметил Shot.

Также все публикации из Instagram удалил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В этой соцсети у него 4,9 млн подписчиков. Музыкант уже несколько раз убирал все посты из Instagram. Например, в 2021 году он удалил почти все публикации накануне презентации своего нового проекта «Зоя».

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Настя Ивлеева Instagram блогеры Военная операция на Украине
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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