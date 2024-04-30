Настя Ивлеева удалила все публикации в Instagram

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева удалила все публикации в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), убедился корреспондент РБК. В соцсети у нее 17,9 млн подписчиков.

В конце апреля Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, это максимальное наказание по статье. Поводом стали посты в Instagram, где блогер, по мнению суда, негативно отзывалась о военной операции на Украине. Адвокат телеведущей Калой Ахильгов сообщил, что она не признает вину. Сама Ивлеева не пришла на заседание.

По информации телеграм-канала Shot, поводом могли стать посты Ивлеевой от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram, в которых блогер высказывалась против проведения военной операции. После «голой вечеринки», которая прошла в декабре 2023 года, Ивлеева скрыла свои публикации в соцсетях, но через несколько дней вернула их в ленту, заметил Shot.

Также все публикации из Instagram удалил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В этой соцсети у него 4,9 млн подписчиков. Музыкант уже несколько раз убирал все посты из Instagram. Например, в 2021 году он удалил почти все публикации накануне презентации своего нового проекта «Зоя».