Настю Ивлееву оштрафовали на ₽50 тыс. за дискредитацию армии

Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции. Это максимальное наказание по статье.

Поводом стали посты Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) с негативным отношением к военной операции. Адвокат блогера Калой Ахильгов сообщил, что она не признает вину. Ивлеева не пришла на заседание.

Тверской суд 16 апреля зарегистрировал протокол на Ивлееву за дискредитацию армии. По информации телеграм-канала Shot, поводом могли стать посты Ивлеевой от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram, в которых блогер высказывалась против проведения военной операции. После «голой вечеринки», которая прошла в декабре, Ивлеева скрыла публикации, но через несколько дней вернула в ленту, пояснил Shot.