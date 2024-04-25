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Военная операция на Украине ,  
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Настю Ивлееву оштрафовали на ₽50 тыс. за дискредитацию армии

Блогера Настю Ивлееву оштрафовали на 50 тыс. руб. за фейки об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции. Это максимальное наказание по статье.

Поводом стали посты Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) с негативным отношением к военной операции. Адвокат блогера Калой Ахильгов сообщил, что она не признает вину. Ивлеева не пришла на заседание.

На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России
Общество
Анастасия Ивлеева

Тверской суд 16 апреля зарегистрировал протокол на Ивлееву за дискредитацию армии. По информации телеграм-канала Shot, поводом могли стать посты Ивлеевой от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram, в которых блогер высказывалась против проведения военной операции. После «голой вечеринки», которая прошла в декабре, Ивлеева скрыла публикации, но через несколько дней вернула в ленту, пояснил Shot.

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Настя Ивлеева дискредитация армии
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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