Число жертв коронавируса в провинции Хубэй за сутки выросло на 56 человек

Количество жертв коронавируса в провинции Хубэй, где расположен город, достигло 350 человек. За сутки там подтвердили 2103 случая заражения, а общее число заболевших превысило 11 тыс. человек

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В провинции Хубэй, где находится город Ухань, ставший эпицентром коронавируса, за 2 февраля от заражения погибли 56 человек. Общее число жертв в провинции к концу дня достигло 350 человек. Об этом сообщает комиссия по вопросам здравоохранения Хубэй.

Больше всего смертей от коронавируса — 41 случай — зафиксировали в Ухане. За сутки в провинции выявили 2103 новых заразившихся (1033 в Ухане), а общее число заболевших достигло 11 тыс. 177 человек.

По данным комиссии, сейчас 9 тыс. 618 человек проходят лечение. В течение 2 февраля из больниц выписали 80 человек, 295 человек числятся вылечившимися. Согласно отчету, врачи обследовали больше 56 тыс. человек, еще 45 тыс. 511 — находятся под наблюдением.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года. Случаи заражения коронавирусом выявили во всех регионах Китая, в других азиатских странах, нескольких государствах ЕС, а также США, Канаде, Австралии и России.