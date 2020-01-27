Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом

США готовы оказать Китаю необходимую помощь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил президент Дональд Трамп в Twitter.

«Мы предложили Китаю и председателю Си Цзиньпину любую необходимую помощь», — написал Трамп, добавив, что американские специалисты «необыкновенны».

Президент также отметил, что в Соединенных Штатах пока что зарегистрировано очень мало случаев заболевания новым вирусом. По словам Трампа, страна находится в тесном контакте с Китаем по поводу коронавируса.

К 27 января число заболевших вирусом 2019-nCoV увеличилось до 2,8 тыс. человек, из них 81 пациент скончался. При этом 57 человек выздоровели и были выписаны из больниц.