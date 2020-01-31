ВОЗ призвала не закрывать границы из-за нового типа коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает нужным закрывать границы между странами и ограничивать перемещение людей из-за распространения нового вида коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

Линдмайер выразил надежду на то, что, если ограничения перемещений все-таки будут введены, они будут «настолько непродолжительными, насколько это возможно, чтобы сохранить нормальное течение жизни».

Представитель ВОЗ, однако, заметил, что все государства имеют суверенное право принимать меры для защиты своих граждан.

В России выявили первые случаи заражения новым типом коронавируса в Тюменской области и Забайкальском крае. Правительство России начнет эвакуацию граждан страны из провинции Хубэй в Китае, откуда начал распространяться новый вид вируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой в провинции сейчас находится 341 россиянин.