В Китае сообщили о создании экспресс-теста для выявления коронавируса

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В китайском городе Уси ученые разработали тест, позволяющий определять наличие коронавируса 2019-nCoV у человека за короткое время. Получить результат на наличие вируса можно за время от восьми до 15 минут. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на городское управление науки и технологий.

Экспресс-тест был разработан экспертами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и одной из высокотехнологичных компаний в Уси.

Разработанный тест обладает высокой чувствительностью и прост в использовании и транспортировке, отмечает «Синьхуа». Устройство уже используют в провинции Хубэй, откуда началось распространение 2019-nCoV, и сейчас налаживают его массовое производство. Компания заявила, что готова производить комплект для теста в количестве 4 тыс. экземпляров в день.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зарегистрирована в китайском Ухане в декабре прошлого года. С тех пор число зараженных достигло почти 10 тыс. человек, от коронавируса погибли больше 200 заболевших. За границами Китая также зарегистрированы случаи заболевания. ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса.