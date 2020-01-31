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Вирус из Китая ,  
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Путин предложил Китаю помощь в ситуации с коронавирусом

Россия готова оказать Китаю необходимую помощь в связи со вспышкой коронавируса. Об этом президент Владимир Путин заявил в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину, сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, российские ведомства «ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы». Президент отметил, что принимаемые китайскими властями меры помогут остановить распространение вируса и минимизировать ущерб от него.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, правительство поручило Минпромторгу вместе с МЧС и МИДом проработать вопрос о гуманитарной помощи Китаю, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В частности, заняться поставками индивидуальных средств защиты от вируса, которые сейчас необходимы стране.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. В январе вирус появился во всех регионах КНР, многих азиатских странах, США, Австралии, Канады и ряда европейских государств. К 31 января, по данным ВОЗ, им заразились 7818 человек (7736 — в Китае). Национальная комиссия по здравоохранению КНР утверждает, что число заболевших во всех странах — 9816 человек. По ее же данным, от заболевания погибли 213 человек.

В России случаи коронавируса впервые обнаружили 31 января. Заболевание выявили в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба заразившихся — граждане Китая. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, они находятся под наблюдением, врачи оказывают им помощь, и риска распространения вируса по стране нет.

Теги: Владимир Путин, Китай, коронавирус, Си Цзиньпин
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