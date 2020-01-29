Авиакомпании по всему миру начали отменять полеты в Китай из-за вируса

Это связано с падением спроса и ограничениями властей, а также со стороны крупных компаний, которые запрещают своим сотрудникам летать в Китай на фоне ситуации с коронавирусом

Фото: Patipat Janthong / Keystone Press Agency / Global Look Press

Авиаперевозчики по всему миру на фоне распространения нового коронавируса частично отменяют полеты в Китай на фоне падения спроса и ограничений со стороны властей, а также крупных компаний, которые запрещают своим сотрудникам летать в КНР.

В частности, как пишет Reuters, United Airlines, одна из крупнейших в мире авиакомпаний, отменила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1 по 8 февраля. Южнокорейский лоукостер Air Seoul отменил все рейсы в Китай, тайваньский China Airlines — несколько рейсов до 10 февраля. Air Canada сообщила об отмене некоторых из 33 еженедельных рейсов в КНР, а немецкая Lufthansa указала на существенное падение спроса на эти перелеты.

Кроме того, American Airlines разрешила клиентам бесплатно перенести бронь мест на рейсы в Пекин, Шанхай и Гонконг. Полеты в КНР также приостановили Scoot (лоукостер из Сингапура) и AisAsia (Малайзия).

В России популярные у китайцев рейсы в ЕС и Японию отменили «Уральские авиалинии». Такое решение в «Уральских авиалиниях» объяснили требованием китайских властей и Ростуризма. На прошлой неделе ведомство рекомендовало россиянам отказаться от поездок в КНР.