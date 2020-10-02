Кремль заявил об отсутствии планов ввести жесткие ограничения из-за COVID

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Власти пока не обсуждают возможность введения в России жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь отметил, что в стране продолжает работать штаб по противодействою коронавирусу во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой. «Вы знаете, что и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры», — заявил Песков, указав, в частности, на меры, принятые в Москве.

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