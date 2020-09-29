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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил об усталости людей от масок и самоизоляции

Президент сказал, что понимает граждан, но при этом отметил опасность коронавируса. Он потребовал от медиков и властей «аккуратно, но настойчиво» объяснять людям о необходимости соблюдения мер санитарной безопасности
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Жители России устали от ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию которого вел РБК.

«Конечно, маски, социальная дистанция, тем более изоляция, ограничения по местам учебы и работы людям надоели, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда понимают, что весь мир столкнулся с очень опасным противником», — сказал глава государства.

По словам Путина, власти и врачи сейчас обязаны «аккуратно, но терпеливо и настойчиво» объяснять людям реалии складывающейся обстановки, а также предлагать необходимые меры и средства защиты, которые не будут обременять граждан.

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что 80–85% пациентов признаются, что заболели коронавирусной инфекцией из-за того, что не носили маски и участвовали в массовых мероприятиях.

По ее словам, показатель заболеваемости в стране за последние недели вырос в 1,7 раза — до 5,5 человек на 100 тыс. населения. При этом основным источником прироста пациентов с COVID-19 является Москва.

Чтобы повлиять на рост числа инфицированных, мэр столицы Сергей Собянин продлил осенние школьные каникулы до двух недель. Кроме того, в Москве приостановили работу детских кружков и секций.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

28 сентября, обращаясь к жителям России, Путин заявил о необходимости соблюдать все меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором. Это, по его словам, позволит избежать введения ограничений на манер тех, что были в стране весной.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
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