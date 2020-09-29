Путин заявил об усталости людей от масок и самоизоляции

Президент сказал, что понимает граждан, но при этом отметил опасность коронавируса. Он потребовал от медиков и властей «аккуратно, но настойчиво» объяснять людям о необходимости соблюдения мер санитарной безопасности

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Жители России устали от ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию которого вел РБК.

«Конечно, маски, социальная дистанция, тем более изоляция, ограничения по местам учебы и работы людям надоели, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда понимают, что весь мир столкнулся с очень опасным противником», — сказал глава государства.

По словам Путина, власти и врачи сейчас обязаны «аккуратно, но терпеливо и настойчиво» объяснять людям реалии складывающейся обстановки, а также предлагать необходимые меры и средства защиты, которые не будут обременять граждан.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что 80–85% пациентов признаются, что заболели коронавирусной инфекцией из-за того, что не носили маски и участвовали в массовых мероприятиях.