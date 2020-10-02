В Москве за сутки выявили более 2,7 тыс. зараженных коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москвы зарегистрировали 2704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Это почти на 300 человек превышает суточный прирост зараженных, зафиксированный 1 октября. Накануне в столице за сутки зарегистрировали 2424 заболевших. С начала пандемии в городе выявили свыше 297 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Более 2,7 тыс. зараженных последний раз в Москве зарегистрировали 26 мая. Тогда за сутки в столице выявили 2830 заболевших COVID-19.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Кроме того, за последние 24 часа в Москве выздоровели 1157 человек. Таким образом, за время пандемии от коронавируса вылечились свыше 251 тыс. москвичей, более 5,2 тыс. человек умерли.