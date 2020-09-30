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Пандемия коронавируса ,  
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Попова не увидела оснований для новых ограничений из-за COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

При текущей эпидемиологической ситуации нет оснований вводить новые ограничения из-за роста распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ.

Глава ведомства также добавила, что у Роспотребнадзора нет и оснований менять рекомендации для бизнеса и других сфер жизни относительно соблюдения мер безопасности. При этом Попова отметила, что каждый субъект может самостоятельно принимать решения о смягчении действующих из-за коронавируса ограничений.

«Мы достаточно много времени провели, обсуждая рекомендации, которые мы предлагали, с тем чтобы они были обязательно нацелены на безопасность», — сказала она.

В Москве от коронавируса вылечились 1349 человек
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

С конца сентября в России начал увеличиваться суточный прирост числа зараженных коронавирусом. Только в Москве за последние сутки инфекцией заразились более 2,3 тыс. человек, по всей стране количество заболевших за сутки выросло на 8,4 тыс.

В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Попова 26 сентября заявила, что повышение заболеваемости связано с несоблюдением россиянами предписанных властями мер: ношения масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов при этом отмечал, что говорить о второй волне COVID-19 еще рано. Рост числа заразившихся, считает он, связан с приходом сезона острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ). Он объяснил, что грипп и коронавирус могут усиливать течение болезни друг друга.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус COVID-19 Анна Попова Роспотребнадзор
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