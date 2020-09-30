Попова не увидела оснований для новых ограничений из-за COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

При текущей эпидемиологической ситуации нет оснований вводить новые ограничения из-за роста распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ.

Глава ведомства также добавила, что у Роспотребнадзора нет и оснований менять рекомендации для бизнеса и других сфер жизни относительно соблюдения мер безопасности. При этом Попова отметила, что каждый субъект может самостоятельно принимать решения о смягчении действующих из-за коронавируса ограничений.

«Мы достаточно много времени провели, обсуждая рекомендации, которые мы предлагали, с тем чтобы они были обязательно нацелены на безопасность», — сказала она.

С конца сентября в России начал увеличиваться суточный прирост числа зараженных коронавирусом. Только в Москве за последние сутки инфекцией заразились более 2,3 тыс. человек, по всей стране количество заболевших за сутки выросло на 8,4 тыс.