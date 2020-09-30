В Роспотребнадзоре назвали условие усиления ограничений из-за COVID-19
Новые ограничительные меры могут быть введены, в случае если рост числа зараженных продолжится. В ведомстве предположили, что заболеваемость COVID-19 может выйти на плато в октябре или в начале ноября
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Дополнительные ограничительные меры в России могут быть введены, в случае если рост числа заболевших COVID-19 продолжится, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная «Интерфаксу».
«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — заявила Пшеничная.
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Она отметила, что если население будет соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, то с большой вероятностью усиление антикоронавирусных мер не понадобится.
Эпидемиолог также высказала предположение, когда заболеваемость COVID-19, растущая в последнее время, может выйти на плато. «При соблюдении всех мер профилактики коронавирусной инфекции, рекомендованных Роспотребнадзором, прекращение роста заболеваемости (выход на плато) произойдет в течение октября, более точных прогнозов в отношении выхода на плато сделать невозможно», — отметила она, допустив, что это может произойти и в начале ноября. По ее словам, это зависит от мер контроля, а также от того, насколько «сознательно и скрупулезно» граждане будут соблюдать профилактические меры.
Пока для введения новых ограничений из-за пандемии нет оснований, в том числе для изменения рекомендаций для бизнеса, сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. И напомнила, что у регионов есть возможность самостоятельно смягчать действующие ограничения.
За несколько дней до этого она связала рост числа зараженных с тем, что россияне не соблюдают требования властей о защите от инфицирования.
С конца сентября в России растет число выявленных за сутки заболеваний COVID-19. В течение трех последних дней этот показатель превышал 8 тыс., до этого в течение трех дней — 7 тыс. случаев. Всего в России число зараженных превысило 1,17 млн, умерли 20,7 тыс. человек.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом