В Роспотребнадзоре назвали условие усиления ограничений из-за COVID-19

Новые ограничительные меры могут быть введены, в случае если рост числа зараженных продолжится. В ведомстве предположили, что заболеваемость COVID-19 может выйти на плато в октябре или в начале ноября

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Дополнительные ограничительные меры в России могут быть введены, в случае если рост числа заболевших COVID-19 продолжится, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная «Интерфаксу».

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — заявила Пшеничная.

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Она отметила, что если население будет соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, то с большой вероятностью усиление антикоронавирусных мер не понадобится.