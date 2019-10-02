Что случилось за день. Главные новости РБК

Неопределенность с отставкой главы ФСИН
Ситуация с уходом Геннадия Корниенко с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) остается подвешенной.
- Накануне РБК сообщил, что проект указа об отставке Корниенко подготовлен.
- Близкие к ФСИН источники РБК сообщили, что основным кандидатом на должность директора ведомства является начальник управления «Л» Вадим Баланин, до перехода во ФСИН служивший в ФСБ. По данным «Коммерсанта», службу может возглавить начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.
- Близкий к ФСИН собеседник РБК рассказал, что Корниенко ушел в отпуск перед отставкой. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал его первый заместитель Анатолий Рудый.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа об увольнении Корниенко нет.
СК предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Денису Евдокимову вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
- Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая вылетел из Шереметьево, лайнер должен был совершить полет в Мурманск.
- Через 27 минут после взлета лайнер был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технических неполадок. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.
- На борту были 78 человек, включая членов экипажа, 41 человек погиб.
- Из документов расследования Межгосударственного авиационного комитета ранее следовало, что командир корабля оценил ситуацию как штатную, несмотря на то что лайнер потерял автоматическое управление и у него были проблемы со связью.
Источник РБК, близкий к защите Евдокимова, сообщил, что защита попросила провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Кроме этого запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном.