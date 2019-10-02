Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Неопределенность с отставкой главы ФСИН, включение моста на Сахалин в инвестпрограмму РЖД, выступление Владимира Путина на Российской энергетической неделе и обвинения пилоту сгоревшего SSJ100. Главные события — в обзоре РБК

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Неопределенность с отставкой главы ФСИН

Ситуация с уходом Геннадия Корниенко с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) остается подвешенной.

Накануне РБК сообщил, что проект указа об отставке Корниенко подготовлен.

Близкие к ФСИН источники РБК сообщили, что основным кандидатом на должность директора ведомства является начальник управления «Л» Вадим Баланин, до перехода во ФСИН служивший в ФСБ. По данным «Коммерсанта», службу может возглавить начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

Близкий к ФСИН собеседник РБК рассказал, что Корниенко ушел в отпуск перед отставкой. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал его первый заместитель Анатолий Рудый.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа об увольнении Корниенко нет.

СК предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Денису Евдокимову вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая вылетел из Шереметьево, лайнер должен был совершить полет в Мурманск.

Через 27 минут после взлета лайнер был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технических неполадок. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

На борту были 78 человек, включая членов экипажа, 41 человек погиб.

Из документов расследования Межгосударственного авиационного комитета ранее следовало, что командир корабля оценил ситуацию как штатную, несмотря на то что лайнер потерял автоматическое управление и у него были проблемы со связью.

Источник РБК, близкий к защите Евдокимова, сообщил, что защита попросила провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Кроме этого запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном.