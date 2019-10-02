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Что случилось за день. Главные новости РБК
Неопределенность с отставкой главы ФСИН, включение моста на Сахалин в инвестпрограмму РЖД, выступление Владимира Путина на Российской энергетической неделе и обвинения пилоту сгоревшего SSJ100. Главные события — в обзоре РБК
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Неопределенность с отставкой главы ФСИН

Ситуация с уходом Геннадия Корниенко с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) остается подвешенной.

  • Накануне РБК сообщил, что проект указа об отставке Корниенко подготовлен.
  • Близкие к ФСИН источники РБК сообщили, что основным кандидатом на должность директора ведомства является начальник управления «Л» Вадим Баланин, до перехода во ФСИН служивший в ФСБ. По данным «Коммерсанта», службу может возглавить начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.
  • Близкий к ФСИН собеседник РБК рассказал, что Корниенко ушел в отпуск перед отставкой. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал его первый заместитель Анатолий Рудый.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа об увольнении Корниенко нет.

СК предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Денису Евдокимову вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

  • Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая вылетел из Шереметьево, лайнер должен был совершить полет в Мурманск.
  • Через 27 минут после взлета лайнер был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технических неполадок. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.
  • На борту были 78 человек, включая членов экипажа, 41 человек погиб.
  • Из документов расследования Межгосударственного авиационного комитета ранее следовало, что командир корабля оценил ситуацию как штатную, несмотря на то что лайнер потерял автоматическое управление и у него были проблемы со связью.

Источник РБК, близкий к защите Евдокимова, сообщил, что защита попросила провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Кроме этого запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном.

Вашингтон сменил куратора санкционной политики

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что его заместитель Сигал Манделкер, курирующая санкционную политику, покинет свою должность.

  • Манделкер возглавляла Управление контртеррористической и финансовой разведки (TFI) с лета 2017 года. Одним из его структур является Управление по контролю над иностранными активами (OFAC). Оно отвечает за реализацию санкционного режима США в отношении третьих стран и его координацию с другими государствами.
  • За время пребывания Манделкер на посту главы TFI США ужесточили экономический прессинг в отношении России, Ирана и других стран.
  • Кто ее сменит на этом посту, пока не известно.

Путин — о разговоре Трампа и Зеленского, газе для Украины и Грете Тунберг

Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума и сделал ряд заявлений:

  • Российский лидер считает, что у него нет близких отношений с президентом США Дональдом Трампом. «У нас не было никогда никакой близости. Ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения», — сказал Путин.
  • Президент пошутил о вмешательстве в предстоящие в 2020 году выборы президента США. «Обязательно будем вмешиваться в следующие выборы США, скажу вам по секрету. Только никому не говорите. Чтобы развеселить вас там окончательно», — сказал президент.
  • Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной.
    Такой вариант Москва рассматривает, если Киев не успеет до конца года внедрить европейское законодательство. Прежний контракт истекает в конце этого года.
  • Комментируя выступление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН, Путин заявил, что использование детей и подростков в своих интересах заслуживает исключительно осуждения. По словам Путина, он не разделяет «общих восторгов» по поводу выступления девушки.
  • Президент также прокомментировал разговор лидеров США и Украины и последующую за ним публикацию стенограммы. Путин заявил, что он не против публикации его разговоров с лидерами государств. Российский лидер всегда исходит из того, что любой его разговор может быть опубликован.

РЖД не исключили строительства моста на Сахалин

Компания заложила в инвестпрограмму на 2020–2022 годы строительство моста на остров.

  • Осенью 2018 года президент Владимир Путин поручил оценить целесообразность строительства моста на Сахалин.
  • Стоимость проекта по строительству моста и порта оценивалась в 540 млрд руб. (из них мост — 253 млрд руб.). Власти и грузовладельцы выразили сомнение в целесообразности строительства.
  • Однако из инвестпрограммы РЖД следует, что компания может выпустить «вечные» облигации на 250 млрд руб. для строительства моста на Сахалин.

Фигурантами дела о хищениях в «Аэрофлоте» стали четыре человека

Следствие, в частности, попросило заключить под стражу  заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам авиакомпании Владимира Александрова.

  • По данным СК, в результате заключенных обвиняемыми договоров из авиакомпании было выведено не менее 250 млн руб.
  • Помимо Александрова обвинения в мошенничестве предъявлены также бывшему директору юридического департамента «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой и адвокатам Александру Сливко и Дине Кибец.
  • По версии следствия, участники группы в 2015–2016 годах организовали заключение договоров на оказание юридических услуг. Исполнителями числились Сливко и Кибец, однако в реальности все работы выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота».
Автор: Константин Ткаченко
Теги: главные новости, РБК
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