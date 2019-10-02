Путин заявил об отсутствии у него близких отношений с Трампом

По словам президента, с Трампом у него только достаточно устойчивые доверительные отношения

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Marcos Brindicci / Reuters)

У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет «близких отношений». Об этом заявил сам Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» (трансляция велась на канале «Россия 24»).

«У нас не было никогда никакой близости. Ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, не могли ли «тесные отношения» с Трампом вовлечь Россию в «политические дрязги» в США, Путин сказал, что это произошло еще до того, как он познакомился с Трампом.

«Близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США. Никакой близости не было. В США используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с президентом Зеленским. Мы здесь при чем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем», — сказал Путин.

«Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы США сыграют свою роль и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет», — добавил Путин, отметив, что власти России приветствуют желание Трампа нормализовать отношения Москвы и Вашингтона и будут использовать любую возможность для того, чтобы эти планы были реализованы.