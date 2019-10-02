Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Такой вариант Россия рассматривает, если Украина не успеет до конца года внедрить европейское законодательство. Прежний контракт истекает в конце этого года

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

«В переговорах с Украиной существуют развилки. Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства, если Украина успеет до конца года имплементировать европейское законодательство», — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе, передает корреспондент РБК.

«Если не успеет, подпишем с ними контракт на год», — добавил он, говоря о втором варианте.

Десятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. Сейчас стороны ведут переговоры с участием Еврокомиссии о судьбе транзита газа. Евросоюз и Украина настаивают на новом долгосрочном контракте сроком на десять лет.