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Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Такой вариант Россия рассматривает, если Украина не успеет до конца года внедрить европейское законодательство. Прежний контракт истекает в конце этого года

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

«В переговорах с Украиной существуют развилки. Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства, если Украина успеет до конца года имплементировать европейское законодательство», — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе, передает корреспондент РБК.

«Если не успеет, подпишем с ними контракт на год», — добавил он, говоря о втором варианте.

Десятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. Сейчас стороны ведут переговоры с участием Еврокомиссии о судьбе транзита газа. Евросоюз и Украина настаивают на новом долгосрочном контракте сроком на десять лет.

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На трехсторонних консультациях в Брюсселе, которые состоялись в середине сентября, конкретных договоренностей достигнуто не было. Российская сторона на них заявила о готовности работать по европейским правилам с 1 января 2020 года. В частности, российская делегация предложила Киеву контрактовать мощности его трубопроводов по европейским законам.

«Нафтогазу» для работы в рамках европейского законодательства необходимо выделить из компании газотранспортную системы (ГТС) в отдельную структуру в соответствии с правилами Третьего энергопакета ЕС (разделение добычи, транспортировки и продажи газа), право транспортировать газ по ее мощностям будет разыгрываться на аукционах. При этом оператор ГТС должен рассмотреть соответствующую заявку «Газпрома» в декабре 2019 года.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о вероятности того, что Киев не успеет провести реформу «Нафтогаза». В этом случае есть смысл рассматривать вариант с продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени, говорил Миллер.

Авторы: Алина Фадеева, Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, транзит, газ, контракт
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