Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
«В переговорах с Украиной существуют развилки. Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства, если Украина успеет до конца года имплементировать европейское законодательство», — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе, передает корреспондент РБК.
«Если не успеет, подпишем с ними контракт на год», — добавил он, говоря о втором варианте.
Десятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. Сейчас стороны ведут переговоры с участием Еврокомиссии о судьбе транзита газа. Евросоюз и Украина настаивают на новом долгосрочном контракте сроком на десять лет.
На трехсторонних консультациях в Брюсселе, которые состоялись в середине сентября, конкретных договоренностей достигнуто не было. Российская сторона на них заявила о готовности работать по европейским правилам с 1 января 2020 года. В частности, российская делегация предложила Киеву контрактовать мощности его трубопроводов по европейским законам.