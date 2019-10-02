Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США

Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США

Президент России Владимир Путин во время выступления на Российской энергетической неделе пошутил о вмешательстве в предстоящие в 2020 году выборы президента США, передает корреспондент РБК.

«Обязательно будем вмешиваться в следующие выборы США, скажу вам по секрету. Только никому не говорите. Чтобы развеселить вас там окончательно», — заявил российский лидер.

30 сентября Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении двух россиян и нескольких компаний, которые, по данным ведомства, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В американском Минфине санкции назвали ответом на попытки повлиять на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы в стране.

Позже глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на лиц, подозреваемых в попытках дестабилизировать ситуацию в США и союзных государствах.