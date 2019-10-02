Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 65,44 (+0,37) Quote, 12:26
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 71,47 (+0,62) Quote, 12:26
«Джокер», Suede и одноактные балеты: культурные события октября Стиль, 14:24 Лавров заявил о выгодной для США «турбулентности» на Ближнем Востоке Политика, 14:23 Цена токена Hedera Hashgraph упала на 90% за две недели Крипто, 14:22 Первого президента Крыма похоронили в Симферополе Общество, 14:19 Кремль опроверг наличие указа об увольнении главы ФСИН Общество, 14:18 Власти Магадана объяснили указ губернатора о премиях чиновникам Общество, 14:18 Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине Спорт, 14:13 Магазин без покупателей: как выглядит лондонский шоурум Бэнкси Общество, 14:12  Закон о статусе Донбасса обсудят после встречи «нормандской четверки» Политика, 14:06 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 14:05 Напавшему на сотрудника СК в Москве предъявили обвинение Общество, 14:02 Почему исследования о вреде красного мяса неубедительны Стиль, 13:54 Умер актер Игорь Пушкарев Общество, 13:52 Восточные немцы сравнили нынешний произвол государства с временами ГДР Общество, 13:48
Общество ,  
0 
Кремль опроверг наличие указа об увольнении главы ФСИН

Указа президента об увольнении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко пока не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Указа [об отставке Корниенко] не было, он не публиковался», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее близкий к ФСИН собеседник РБК рассказал, что Корниенко ушел в отпуск перед отставкой. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал его первый заместитель Анатолий Рудый. Информацию подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

Политика
Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый

Накануне, 1 октября, РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что проект указа об отставке Корниенко уже подготовлен и будет обнародован в ближайшее время. Близкие к ФСИН источники РБК сообщили, что основным кандидатом на должность директора ведомства является начальник управления «Л» Вадим Баланин, до перехода во ФСИН служивший в ФСБ.

Теги: ФСИН, Геннадий Корниенко, Дмитрий Песков
Материалы по теме
Путин уволит главу ФСИН Корниенко
Общество
Кандидатом на пост главы ФСИН стал пришедший из ФСБ генерал
Политика
Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter