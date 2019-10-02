Кремль опроверг наличие указа об увольнении главы ФСИН

Указа президента об увольнении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко пока не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Указа [об отставке Корниенко] не было, он не публиковался», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее близкий к ФСИН собеседник РБК рассказал, что Корниенко ушел в отпуск перед отставкой. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал его первый заместитель Анатолий Рудый. Информацию подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

Накануне, 1 октября, РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что проект указа об отставке Корниенко уже подготовлен и будет обнародован в ближайшее время. Близкие к ФСИН источники РБК сообщили, что основным кандидатом на должность директора ведомства является начальник управления «Л» Вадим Баланин, до перехода во ФСИН служивший в ФСБ.