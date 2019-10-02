Путин допустил публикацию своих разговоров с Трампом и другими лидерами

Президент России Владимир Путин заявил, что он не против публикации его разговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидерами других государств. Об этом он сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент РБК.

«Когда там пытались какой-то скандал очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации — «Ну если кто-то хочет что-то узнать — опубликуйте. Мы не против», — сказал он.

Путин добавил, что в этих разговорах ничего не компрометирует американского лидера, однако в Вашингтоне не захотели его публиковать. Он отметил, что жизнь приучила его к тому, что любой его разговор может быть опубликован. Президент рассказал, что всегда исходит из этой позиции.

В сентябре газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что во время телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер оказывал давление на своего коллегу и требовал начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера Байдена, связанного с частной украинской газовой компанией Burisma Holdings.