Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

Использование детей и подростков в своих интересах заслуживает исключительно осуждения, заявил президент России Владимир Путин, комментируя выступление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН. Такое мнение российский лидер выразил во время Российской энергетической недели, передает корреспондент РБК.

По словам Путина, он не разделяет «общих восторгов» по поводу выступления Тунберг в ООН. «Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — сказал президент, отметив, что особого порицания заслуживают ситуации, в которых на детях пытаются заработать. «Я не утверждаю, что это тот самый случай, но надо быть внимательными, даже следить за этим», — добавил он.

По словам Путина, никто не объяснил Тунберг, что современный мир сложен и многообразен, а люди в Африке и ряде азиатских государств хотят жить «при таком же уровне достатка, как в Швеции».

Вместе с тем президент России положительно оценил интерес молодежи к важнейшим проблемам современности, в том числе к вопросам экологии. По его словам, такие начинания необходимо поддерживать.