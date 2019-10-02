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Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

Использование детей и подростков в своих интересах заслуживает исключительно осуждения, заявил президент России Владимир Путин, комментируя выступление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН. Такое мнение российский лидер выразил во время Российской энергетической недели, передает корреспондент РБК.

По словам Путина, он не разделяет «общих восторгов» по поводу выступления Тунберг в ООН. «Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — сказал президент, отметив, что особого порицания заслуживают ситуации, в которых на детях пытаются заработать. «Я не утверждаю, что это тот самый случай, но надо быть внимательными, даже следить за этим», — добавил он.

По словам Путина, никто не объяснил Тунберг, что современный мир сложен и многообразен, а люди в Африке и ряде азиатских государств хотят жить «при таком же уровне достатка, как в Швеции».

Общество
Молодая и зеленая: кто такая 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг

Вместе с тем президент России положительно оценил интерес молодежи к важнейшим проблемам современности, в том числе к вопросам экологии. По его словам, такие начинания необходимо поддерживать.

23 сентября 16-летняя шведка Грета Тунберг выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров ведущих стран в бездействии. По словам девушки, глав государств интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания» из-за климатических изменений.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поднятые Тунберг вопросы находят отражение в политике России.

1 октября депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил девушку выступить перед представителями российской молодежи в рамках организованного им круглого стола в Думе. По словам депутата, «несмотря на ее одиозность», Тунберг привлекает внимание общественности к экологическим проблемам.

Теги: Владимир Путин, ООН, активистка, экология
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